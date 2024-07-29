Том Круз ищет "правильную женщину" и снова хочет стать отцом, — СМИ

У актера есть двое приемных детей и одна биологическая дочь Сури. С ней у Тома очень сложные отношения, он практически не участвует в ее жизни.

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62-летний американский актер Том Круз снова хочет стать отцом. Об этом пишет In Touch.

К тому же, он планирует осесть в Великобритании, поэтому желательно, чтобы мать будущего ребенка голливудского актера была именно отсюда.

"Можно подумать, что он будет доволен тем, что имеет на этом этапе своей жизни, но вместо этого он очень открыт для того, чтобы найти кого-то, чтобы родить еще одного ребенка", — рассказывает инсайдер.

"Он просто ждет времени, пока не встретит нужную женщину", — добавляет источник.

Как известно, Круз сейчас живет между сельской местностью на юге Англии и Лондоном, чтобы проводить больше времени со своими двумя старшими детьми, 31-летней Изабеллой и 29-летним Коннором. В 90-х актер усыновил их, пока был в браке с Николь Кидман.

Впоследствии актриса Кэти Холмс родила Тому дочь Сури, которой недавно исполнилось 18 лет. И с биологической наследницей у Круза довольно сложные отношения, в отличие от усыновленных детей. Причиной конфликта стала религия актера, который исповедует сайентологию. Именно поэтому Холмс и Круз развелись, а актриса захотела уберечь своего ребенка от религии экс-супруга.

Том Круз с дочерью Сури Фото: Getty Images

"Рождение ребенка в Великобритании было бы фантастическим способом укрепить там свои корни", — отметил инсайдер.

По словам источника, именно из-за этого Том начал встречаться с россиянкой Эльсиной Хайровой и даже думал о свадьбе. Пара разошлась в конце зимы 2024 года.

"Жаль, что с ней не получилось, но это все еще является частью его плана, он хочет еще одного ребенка, он настроен на это", — считает инсайдер.

Напомним, Николь Кидман рассказала об отношениях с Томом Крузом.

Также Фокус писал о сложных отношениях Тома Круза с дочерью Сури.