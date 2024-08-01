Том Круз підігрів чутки про новий роман: чому його обраниця особлива (фото)

Наразі дует позиціює себе як хороших друзів. Втім, інсайдери вже говорить про теплі почуття актора до співачки.

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62-річний американський актор Том Круз підігрів чутки про новий роман. Про це пише Radar Online.

Його ймовірною обраницею стала 25-річна співачка Вікторія Канал. Дует разом відвідав концерт Брюса Спрінгстіна.

"Том і Вікторія дуже зблизилися. Він витратив цілий статок, літаючи з нею на своєму гелікоптері, і знайомить з усіма своїми друзями зі списку А", — розповідає інсайдер.

"Наразі вони представляють себе як дуже хороші друзі. Він також дуже поважає те, як вона використала свою інвалідність у позитивному ключі, і не дозволяв цьому турбувати її", — додало джерело.

Вікторія Канал та Том Круз

Як відомо, співачка народилася без правого передпліччя та кисті через стан, який називається синдромом амніотичної смуги, але, попри її "різницю кінцівок", як Вікторія це називає, вона все ще може грати на піаніно та гітарі.

Вони зустрілися на фестивалі Гластонбері в червні, де Канал приєдналася до свого колеги Кріса Мартіна на сцені.

"Вікторія співала з Coldplay у Glasto, і Том закохався в її наполегливість і талант", — говорить інсайдер.

Хоча нова ймовірна обраниця голлівудського актора не пов’язана із суперечливою саєнтологічною релігією Тома Круза, джерело додало: "Саєнтологи багато говорять про те, як вони допомагають людям подолати труднощі та травми, і вони дуже захоплюються тими, хто може це зробити".

Нагадаємо, Том Круз хоче знову стати батьком.

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