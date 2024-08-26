Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан отримала нагороду від СБУ (фото)

Харлан також є співробітницею Національної академії СБУ. Нещодавно вона привезла з Парижа "золото" та "бронзу".

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан отримала почесну нагороду від голови СБУ Василя Малюка. Знімками ділиться офіційний акаунт відомства в Instagram.

Дворазова олімпійська чемпіонка також є співробітницею Національної академії СБУ.

Напередодні уродженка Миколаєва отримала пам’ятний знак "Хрест пошани" від голови СБУ Василій Малюк, який відзначив внесок Ольги Харлан у посилення позитивного іміджу України у світі.

"Український дух – непереможний! Не тільки на полі бою, але й на спортивній арені… У кожного українця сьогодні свій фронт: воїни, волонтери, медики, підприємці, спортсмени – усі ми робимо максимум, аби вигнати ворога з рідної землі. І вкрай важливо, аби весь світ бачив незламну силу українського духу. Тож дякуємо, що Ваш чемпіонський голос звучить на весь світ. Ви – гордість України", – зазначила пресслужба СБУ.

Василь Малюк та Ольга Харлан

У свою чергу олімпійська чемпіонка подякувала за підтримку.

"Я пишаюся хлопцями і дівчатами, які боронять Незалежність. Ми всі надзвичайно вдячні за те, що маємо можливість здобувати спортивні перемоги, коли основну Перемогу виборюєте ви, наші воїни – на полі бою", — зазначила співробітниця академії СБУ.

На Олімпійських іграх-2024 в Парижі Ольга Харлан виборола особисту "бронзу" та командне "золото".

Нагадаємо, Ольга Харлан продала свою переможну шаблю на благодійному аукціоні.

Також Фокус писав про зворушливе звернення Ольги Харлан до бойфренда-італійця.