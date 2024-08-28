Українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла, що працює на СБУ (відео)

Ольга Харлан не приховує, що працює на користь своєї держави.

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33-річна українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка цьогоріч стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2024, розсекретила, що має причетність до військових структур України. Подробицями спортсменка поділилася в інтерв’ю Анатолія Анатоліча на ютуб-каналі "Зе Інтерв'юер".

Зокрема, Анатоліч звернувся до Ольги з питанням: "Нещодавно міністр оборони нагороджував багатьох спортсменів, які є представниками відомства, мають навіть звання. Це практика у всьому світі. Ти маєш стосунок до військових структур?". На що Ольга Харлан відповіла: "Так".

Як виявилося, олімпійська чемпіонка офіційно є співробітницею СБУ. Йдеться про посаду в Національній академії СБУ.

Зауважимо, що ще у 2023 році стало відомо, що Ольга Харлан працює в академії. Сталося це після того, як вона 27 липня здобула перемогу над атлеткою з РФ Анною Смірновою.

Після бою фехтувальниця відмовилася тиснути руку суперниці, яка родом із Росії. Українська спортсменка замість того, щоб потиснути руку, висунула вперед зброю, запропонувавши "стукнутися" шаблями. Однак росіянка відмовилася від пропозиції Харлан і близько години чекала, що українка подасть руку. Тоді таку позицію Ольги Харлан відзначили в СБУ.

"Ольга Харлан продемонструвала на світовій спортивній арені головний український меседж — жодних рукостискань із росіянами, лише зброя! І лише перемога! Це гідний і сильний вчинок представниці СБУ! За який вам, пані Ольго, вдячна вся Україна!" — зауважив тоді Андрій Черняк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шаблю Харлан з Олімпіади продали за 10 млн гривень.

Крім цього, Фокус писав, що олімпійська чемпіонка Ольга Харлан отримала нагороду від СБУ.