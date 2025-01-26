"Очень интересно, но нет": Ольга Харлан рассказала, какой будет ее свадьба с итальянцем Луиджи Самеле (видео)

Жених Ольги Харлан — итальянский фехтовальщик. Они встречаются с 2019 года.

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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, какой будет ее свадьба с итальянцем Луиджи Самеле. Олимпийская чемпионка дала интервью для Liga Life.

Ольга Харлан рассказала о видении своей свадьбы с Луиджи Самеле

Ведущая проекта спросила, будут ли украинские традиции на межнациональной свадьбе Ольги Харлан.

"У меня была уже свадьба. И это было также. Могу сказать, что самые главные традиции украинской свадьбы я возьму, но не все. Мне кажется, что она будет более модернизированной", — отметила олимпийская чемпионка.

В частности, традиции мытья ног тещи женихом не будет.

"Он сказал: "Это очень интересно, но нет", — рассказала о реакции возлюбленного Харлан.

Впрочем, они готовы взять на свадьбу традицию украинских рушников.

Украинка и итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле начали встречаться, когда Ольга находилась в процессе развода с украинским саблистом Дмитрием Бойко. Они поженились в 2014 году, а развелись спустя четыре года.

"Да" своему возлюбленному Ольга Харлан сказала в сентябре 2024 года.

Жених Ольги Харлан — также фехтовальщик. Самеле — олимпийский медалист, трехкратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубков мира, многократный призер чемпионатов мира и Европы. Они встречаются с 2019 года.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле

Напомним, Ольга Харлан снялась для Playboy.

Также Фокус писал о помолвке Ольги Харлан и Луиджи Самеле.