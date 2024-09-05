После пяти лет отношений фехтовальщица Ольга Харлан выходит замуж

Ольга Харлан похвасталась кольцом и отметила, что сказала "да".

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34-летняя украинская фехтовальщица и олимпийский призер 2024 года Ольга Харлан сообщила о помолвке со своим итальянским бойфрендом. Радостной вестью спортсменка поделилась у себя на странице в Инстаграм.

Так, Ольга опубликовала снимок со своим бойфрендом-итальянцем Луиджи Самеле, на котором спортсменка показывает обручальное кольцо на безымянном пальце. На фото Ольга выглядит счастливой и улыбающейся, тогда как ее бойфренд держится за голову. Таким образом пара с юмором поделилась радостной новостью о помолвке.

Фотографию спортсменка подписала словами "Неожиданно я сказала да!".

Заметим, что Ольга Харлан сама родом из Николаева, а вот ее теперь уже жених Луиджи — из Италии. Мужчина также занимается фехтованием. Кроме этого, он олимпийский медалист, трехкратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубков мира, многократный призер чемпионатов мира и Европы. Известно, что пара находится в отношениях с 2019 года. Для Оли это будет уже второй брак. Первым мужем спортсменки стал украинский саблист Дмитрий Бойко.

Напомним, ранее мы писали, что саблю Харлан с Олимпиады продали за 10 млн гривен.

Кроме этого, Фокус писал, что украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, что работает на СБУ.