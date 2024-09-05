Після п'яти років стосунків фехтувальниця Ольга Харлан виходить заміж

Ольга Харлан похизувалася обручкою і зазначила, що сказала "так".

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34-річна українська фехтувальниця та олімпійська призерка 2024 року Ольга Харлан повідомила про заручини зі своїм італійським бойфрендом. Радісною звісткою спортсменка поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, Ольга опублікувала знімок зі своїм бойфрендом-італійцем Луїджі Самеле, на якому спортсменка показує обручку на безіменному пальці. На фото Ольга щаслива та усміхнена, тоді як її бойфренд тримається за голову. Так пара з гумором поділилася радісною новиною про заручини.

Світлину спортсменка підписала словами "Несподівано я сказала "так!".

Зауважимо, що Ольга Харлан сама родом із Миколаєва, а от її тепер уже наречений Луїджі — з Італії. Чоловік також займається фехтуванням. Крім цього, він олімпійський медаліст, триразовий чемпіон Європи, дворазовий володар Кубків світу, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи. Відомо, що пара перебуває у стосунках з 2019 року. Для Олі це буде вже другий шлюб. Першим чоловіком спортсменки став український шабліст Дмитро Бойко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шаблю Харлан з Олімпіади продали за 10 млн гривень.

Крім цього, Фокус писав, що українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла, що працює на СБУ.