Ольга Харлан украсила обложку Playboy (фото)

Чемпионка предстала на главной странице легендарного мужского журнала в молочном платье на одно плечо. Она держала в руке саблю.

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Олимпийская чемпионка и украинская фехтовальщица Ольга Харлан украсила обложку сентябрьского номера Playboy. Об этом спортсменка рассказала в своем Instagram.

"Спасибо невероятно креативной и профессиональной команде, за то, что сделали это все реальным", — отметила Харлан.

Уроженка Николаева появилась на главной странице легендарного мужского журнала в молочном платье на одно плечо. Она держала в правой руке саблю и смотрела прямо в камеру. Волосы чемпионки были распущены. Она также продемонстрировала ряд украшений.

Ольга Харлан

"Героиней чемпионского номера Playboy стала самая титулованная украинская спортсменка Ольга Харлан. Олимпийские игры 2024 принесли ей золотую медаль, а в целом спортсменка имеет шесть наград: 2 "золота", 1 "серебро" и 3 "бронзы". Горжусь нашими героями и командой редакции. Всем спасибо, в наших условиях — мы сделали почти невозможное", — рассказал главный редактор Playboy Влад Иваненко.

Напомним, Ольга Харлан продала свою победную саблю за 10 млн гривен, которые пойдут на помощь украинским бойцам.

Также Фокус писал о помолвке Ольги Харлан и ее бойфренда-итальянца Луиджи Самеле.