Ольга Харлан прикрасила обкладинку Playboy (фото)

Чемпіонка постала на головній сторінці легендарного чоловічого журналу в молочній сукні на одне плече. Вона тримала в руці шаблю.

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Олімпійська чемпіонка та українська фехтувальниця Ольга Харлан прикрасила обкладинку вересневого номеру Playboy. Про це спортсменка розповіла у своєму Instagram.

"Дякую неймовірно креативній та професійній команді, за те, що зробили це все реальним", — зазначила Харлан.

Уродженка Миколаєва постала на головній сторінці легендарного чоловічого журналу в молочній сукні на одне плече. Вона тримала в правій руці шаблю та дивилася прямо в камеру. Волосся чемпіонки було розпущене. Вона також продемонструвала низку прикрас.

Ольга Харлан

"Героїнею чемпіонського номера Playboy стала найтитулованіша українська спортсменка Ольга Харлан. Олімпійські ігри 2024 принесли їй золоту медаль, а загалом спортсменка має шість нагород: 2 "золота", 1 "срібло" та 3 "бронзи". Пишаюсь нашими героями та командою редакції. Усім дякую, в наших умовах — мі зробили майже неможливе", — розповів головний редактор Playboy Влад Іваненко.

Нагадаємо, Ольга Харлан продала свою переможну шаблю за 10 млн гривень, які підуть на допомогу українським бійцям.

Також Фокус писав про заручини Ольги Харлан та її бойфренда-італійця Луїджі Самеле.