"Дуже цікаво, але ні": Ольга Харлан розповіла, яким буде її весілля з італійцем Луїджі Самеле (відео)

Наречений Ольги Харлан — італійський фехтувальник. Вони зустрічаються з 2019 року.

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла, яким буде її весілля з італійцем Луїджі Самеле. Олімпійська чемпіонка дала інтервʼю для Liga Life.

Ольга Харлан розповіла про бачення свого весілля з Луїджі Самеле

Ведуча проєкту запитала, чи будуть українські традиції на міжнаціональному весіллі Ольги Харлан.

"У мене було вже весілля. І це було також. Можу сказати, що найголовніші традиції українського весілля я візьму, але не всі. Мені здається, що воно буде більш модернізованим", — зазначила олімпійська чемпіонка.

Зокрема, традиції миття ніг тещі нареченим не буде.

"Він сказав: "Це дуже цікаво, але ні", — розповіла про реакцію коханого Харлан.

Втім, вони готові взяти на весілля традицію українських рушників.

Українка і італійський фехтувальник Луїджі Самеле почали зустрічатися, коли Ольга перебувала в процесі розлучення з українським шаблістом Дмитром Бойком. Вони одружилися 2014 року, а розлучилися через чотири роки.

"Так" своєму коханому Ольга Харлан сказала у вересні 2024 року.

Наречений Ольги Харлан — також фехтувальник. Самеле — олімпійський медаліст, триразовий чемпіон Європи, дворазовий володар Кубків світу, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи. Вони зустрічаються з 2019 року.

Ольга Харлан та Луїджі Самеле

Нагадаємо, Ольга Харлан знялася для Playboy.

Також Фокус писав про заручини Ольги Харлан та Луїджі Самеле.