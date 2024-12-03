"120 федераций из 146": Харлан прокомментировала действия FIE, избравшей олигарха РФ Усманова

Украинские спортсмены, в том числе фехтовальщики, должны продолжать участвовать в международных соревнованиях, заявила спортсменка Ольга Харлан. Харлан отреагировала на россиянина Алишера Усманова, который возглавил FIE.

Подавляющее большинство региональных федераций отдали голоса российскому миллиардеру Алишеру Усманову, и печально, что этот человек вновь стал президентом Международной федерации фехтования. О своем отношении к Усманову рассказала фехтовальщица Ольга Харлан, написали на портале "Обозреватель".

На портале сообщили, что Харлан присоединилась к форуму "Сила спортивной дипломатии", который 3 декабря состоялся в Киеве. Спортсменка рассказала об отношении к решению Международной федерации фехтования (FIE), которая 1 декабря избрала нового руководителя — российского подсанкционного олигарха Алишера Усманова. Фехтовальщица заявила, что чувствует грусть из-за такого решения, поскольку региональные федерации как будто поддерживали украинцев в противостоянии РФ. При этом особенно привлекает внимание количество голосов "за" — их подавляющее большинство.

"Те федерации, которые поддерживали нас до этого, они также голосовали за Усманова. А это 120 федераций из 146. Поэтому настроения вы видите какие, но нам не надо останавливаться на этом", — привели журналисты слова Харлан.

Фехтовальщица также сообщила, что готовится к Гран-при в Орлеане, которое состоится в субботу 7 декабря. По ее словам, она будет и дальше бороться за то, что "украинские спортсмены должны быть на международной арене, и особенно в фехтовании".

На странице Facebook Харлан размещены фото и сообщение с анонсом участия в соревнованиях Grand Prix Nuoma, которые состоятся 5-7 декабря. Комментариев относительно избрания Усманова не отыскалось

Ольга Харлан и FIE

FIE — Международная федерация фехтования, которая, согласно данным издания Bloomberg, повторно избрала президентом российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова. Голосование состоялось 1 декабря в Ташкенте. Соперником был шведский фехтовальщик Отто Дракенберг. За Усманова отдали голоса 120 региональных федераций, за Дракенберга — 26. Между тем на портале федерации пока нет данных о голосовании и новом президенте, который ранее уже ею руководил. В Федерации фехтования Украины отреагировали на голосование: заявили, что голосование намеренно провели на родине Усманова и все произошло по "заранее написанному сценарию".

Харлан едва не упустила победу во время соревнований в августе 2023 года, когда ее дисквалифицировали из-за отказа пожать руку российской спортсменке. Дисквалификацию подтвердили в FIE, но через несколько дней отменили. При этом спортивные функционеры отыскали оправдание украинке, не связанное с войной: якобы все еще действовал запрет на рукопожатия, принятый во времена COVID-19.

Фокус писал, что на Олимпийских играх 2024 в Париже Ольга Харлан добыла серебро: уступила сопернице из Франции.

Напоминаем, в сентябре суд принял решение относительно состояния Алишера Усманова в Украине.