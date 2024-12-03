"120 федерацій зі 146": Харлан прокоментувала дії FIE, яка обрала олігарха РФ Усманова

Українські спортсмени, у тому числі фехтувальники, повинні продовжувати брати участь у міжнародних змаганнях, заявила спортсменка Ольга Харлан. Харлан відреагувала на росіянина Алішера Усманова, який очолив FIE.

Переважна більшість регіональних федерацій віддали голоси російському мільярдеру Алішеру Усманову, і сумно, що ця людина знов стала президентом Міжнародної федерації фехтування. Про своє ставлення до Усманова розповіла фехтувальниця Ольга Харлан, написали на порталі "Обозреватель".

На порталі повідомили, що Харлан долучилась до форуму "Сила спортивної дипломатії", який 3 грудня відбувся в Києві. Спортсменка розповіла про ставлення до рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE), яка 1 грудня обрала нового керівника — російського підсанкційного олігарха Алішера Усманова. Фехтувальниця заявила, що відчуває сум через таке рішення, оскільки регіональні федерації наче підтримували українців у протистоянні РФ. При цьому особливо привертає увагу кількість голосів "за" — їх переважна більшість.

"Ті федерації, які підтримували нас до цього, вони також голосували за Усманова. А це 120 федерацій зі 146. Тому настрої ви бачите які, але нам не треба зупинятися на цьому", — навели журналісти слова Харлан.

Фехтувальниця також повідомила, що готується до Гран-прі в Орлеані, яке відбудеться в суботу 7 грудня. З її слів, вона буде і далі боротись за те, що "українські спортсмени мають бути на міжнародній арені, і особливо у фехтуванні".

На сторінці Facebook Харлан розміщені фото і допис з анонсом участі у змаганнях Grand Prix Nuoma, які відбудуться 5-7 грудня. Коментарів щодо обрання Усманова не відшукалось

Ольга Харлан та FIE

FIE — Міжнародна федерація фехтування, яка, згідно з даними видання Bloomberg, повторно обрала президентом російського мільярдера узбецького походження Алішера Усманова. Голосування відбулось 1 грудня в Ташкенті. Суперником був шведський фехтувальник Отто Дракенберг. За Усманова віддали голоси 120 регіональних федерацій, за Дракенберга — 26. Тим часом на порталі федерації поки що немає даних про голосування та нового президента, який раніше вже нею керував. У Федерації фехтування України відреагували на голосування: заявили, що подію навмисно провели на батьківщині Усманова і рішення відбулось за "заздалегідь написаним сценарієм".

Харлан ледь не втратила перемогу під час змагань у серпні 2023 році, коли її дискваліфікували через відмову потиснути руку російській спортсменці. Дискваліфікацію підтвердили в FIE, але за кілька днів скасували. При цьому спортивні функціонери відшукали виправдання українці, не пов'язане з війною, начебто все ще діяла заборона на потиски рук, прийнята за часів COVID-19.

Фокус писав, що на Олімпійських іграх 2024 в Парижі Ольга Харлан здобула срібло: поступила суперниці з Франції.

Нагадуємо, у вересні суд прийняв рішення щодо статків Алішера Усманова в Україні.