Ольга Харлан програла представниці Франції у півфіналі Олімпійських ігор у Парижі (фото)

Француженка захопила невелику перевагу та зуміла виграти першу половину 8:5. Ольга Харлан побореться за бронзу Олімпіади-2024.

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан вийшла до півфіналу Олімпійських ігор у Парижі. Вона зустрілася з представницею Франції Сарой Бальцер. Про це пише "Обозреватель".

Бій вийшов неймовірно напруженим. Француженка захопила невелику перевагу та зуміла виграти першу половину 8:5. Поєдинок закінчився не на користь української фехтувальниці. Перемогла француженка Сара Бальзер.

33-річна українка у змаганнях шаблісток не зуміла виграти у господарки турніру і поступилася їйз рахунком 7:15.

Ольга Харлан побореться за бронзу Олімпіади-2024. Початок бою — о 21:50 за київським часом.

У чвертьфіналі українська фехтувальниця змагалася з представницею Угорщини Ганною Мартон. До цього з розгромним рахунком 15:6 Харлан перемогла представницю Азербайджану Ганну Башту, яка раніше представляла на спортивних змаганнях Росію, але 5 років тому змінила спортивне громадянство.

Нагадаємо, що 27 липня стало відомо, що четверта ракетка України Ангеліна Калініна не виступить на Олімпійських іграх у Парижі. У матчі 1/32 фіналу проти нідерландської спортсменки Аранчі Рус, з якою мала зустрітися Калініна, гратиме Олівія Гадекі з Австралії. Спортсменка повідомила, що захворіла і вирішила не ризикувати, щоб уникнути ускладнень.