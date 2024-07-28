Українська тенісистка Ангеліна Калініна не зіграє на Олімпіаді-2024: у чому причина

Напередодні Калініна виклала відео тренування перед матчем із тенісисткою з Нідерландів Аранчі Рус. Однак пізніше спортсменка повідомила, що у неї заболіло горло.

Related video

Четверта ракетка України Ангеліна Калініна не виступить на Олімпійських іграх у Парижі. У матчі 1/32 фіналу проти нідерландської спортсменки Аранчі Рус, з якою мала зустрітися Калініна, гратиме Олівія Гадекі з Австралії. Про причини зняття української тенісистки 28 липня повідомила пресслужба Національного олімпійського комітету.

Напередодні тенісистка виклала в соцмережах відео з тренування у Франції і, здавалося, що вона в чудовій формі. Однак пізніше спортсменка сама розповіла про причини зняття зі змагань. За словами Калініної, вчора, 27 липня, їй довелося довгий час провести на корті в очікуванні матчу, який кілька разів переносили.

Цього дня у французькій столиці зіпсувалася погода — цілий день йшов холодний дощ, і коли спортсменка прокинулася сьогодні вранці, то відчула біль у горлі. У підсумку вона вирішила не ризикувати, щоб уникнути ускладнень.

"Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді та представляти свою країну, особливо в такий складний час, — це була велика мрія та честь для мене", — повідомила вона в коментарях НОК.

Калініна подякувала всім за підтримку і побажала перемог усім українським спортсменам.

Зазначимо, що Ангеліна Калініна є переможницею 19 турнірів ITF, причому з них 16 в одиночному розряді. З 2022 по 2023 роки спортсменка була першою ракеткою України. А 2021 року вона двічі поспіль здобула перемогу на турнірі ITF, обігравши в другому змаганні росіянку Каміллу Рахімову з розгромним рахунком у двох сетах — 6:1 і 6:3.