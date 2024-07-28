Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сыграет на Олимпиаде-2024: в чем причина

Накануне Калинина выложила видео тренировки перед матчем с теннисисткой из Нидерландов Аранчи Рус. Однако позже спортсменка сообщила, что у нее заболело горло.

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Четвертая ракетка Украины Ангелина Калинина не выступит на Олимпийских играх в Париже. В матче 1/32 финала против нидерландской спортсменки Аранчи Рус, с которой должна была встретиться Калинина, будет играть Оливия Гадеки из Австралии. О причинах снятия украинской теннисистки 28 июля сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Накануне теннисистка выложила в соцсетях видео с тренировки во Франции и, казалось, что она в прекрасной форме. Однако позже спортсменка сама рассказала о причинах снятия с соревнований. По словам Калининой, вчера, 27 июля, ей пришлось долгое время провести на корте в ожидании матча, который несколько раз переносили.

В этот день во французской столице испортилась погода — целый день шел холодный дождь, и когда спортсменка проснулась сегодня утром, то почувствовала боль в горле. В итоге она решила не рисковать во избежания осложнений.

"Конечно, очень расстроилась, ведь сыграть на Олимпиаде и представлять свою страну, особенно в такое сложное время, — это была большая мечта и честь для меня", — сообщила она в комментариях НОК.

Калинина поблагодарила всех за поддержку и пожелала побед всем украинским спортсменам.

Отметим, что Ангелина Калинина является победительнице 19 турниров ITF, причем из них 16 в одиночном разряде. С 2022 по 2023 годы спортсменка была первой ракеткой Украины. А в 2021 году она два раза подряд одержала победу на турнире ITF, обыграв во втором соревновании россиянку Камиллу Рахимову с разгромным счетом в двух сетах — 6:1 и 6:3.