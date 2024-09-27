Суд в Україні виніс рішення про конфіскацію активів російського олігарха Алішера Усманова

Йдеться про тонни залізної руди і про статутний капітал компанії "Петер-Сервіс Україна".

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Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про конфіскацію активів російського олігарха Алішера Усманова, мільярдера родом з Узбекистану, на суму два мільярди гривень (близько 48 мільйонів доларів). Про це повідомляє "Озодлік Радіосі".

За словами заступника міністра юстиції України Інни Багатих, яка опублікувала відповідний пост у Facebook, ідеться про передачу державі Україна понад 160 тисяч тонн залізної руди, що належить Усманову. Крім того, буде конфісковано 100 відсотків статутного капіталу компанії "Петер-Сервіс Україна", яку раніше контролював Усманов.

Пост Інни Богатих Фото: Скриншот

Рішення Вищого антикорупційного суду України поки що не набуло чинності. Тому рішення можна оскаржити.

У 2022 році Служба безпеки України повідомила, що залізну руду, яка належала Усманову, було вилучено з морських портів і таємних складів країни. За даними спецслужби, тоді сировину таємно планували доправити в Росію і використовувати її в металургійній і військовій промисловості.

Алішер Усманов вважається одним із найбагатших людей у світі. Forbes писав, що його статки становлять 13,4 мільярда доларів.

Коли Росія вторглася в Україну 2022 року, ЄС, США та інші західні країни ввели проти неї санкції. Також санкції були введені і проти Алішера Усманова. Так, у Німеччині заморозили грошові кошти на рахунках, рухоме і нерухоме майно, до яких, як вважалося, має стосунок Алішер Усманов. Крім того, було порушено справи за підозрою в несплаті податків і відмиванні грошей, порушенні санкційного законодавства. На об'єктах, які слідство пов'язувало з його ім'ям, було проведено резонансні обшуки.

Євросоюз обґрунтував своє рішення "особливими зв'язками" Усманова з президентом Росії Володимиром Путіним і його "активною підтримкою дестабілізації України". Усманов заперечує, що у нього є особливі зв'язки з Путіним і що він може чинити будь-який вплив на політичні рішення, ухвалювані російським керівництвом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які російські олігархи відмовилися від громадянства РФ. Усманова серед них немає.