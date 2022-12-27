В Україні заарештовано майно російського олігарха Усманова на майже 2 млрд грн — СБУ (фото)

Слідство встановило, що олігарх ховав залізну руду на нелегальних портах України, звідки потім хотів вивезти її до Росії для потреб військово-промислового комплексу країни-агресора.

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Співробітники Служби безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) знайшли підпільні склади зі 160 тоннами української залізної руди, яка раніше належала компанії російського олігарха Алішера Усманова. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

У спецслужбі оцінили майно на загальну суму майже 2 млрд грн. Сировину хотіли нелегально переправити морськими судами до Росії, попри санкції, які РНБО, США та ЄС наклали на майно Усманова після повномасштабного вторгнення РФ.

За версією слідства, корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та військово-промислового комплексу Росії для забезпечення потреб окупаційних угруповань ЗС РФ.

За матеріалами СБУ на майно олігарха наклали арешт.

[ + – ] Компанія Усманова ховала руду в українських портах Фото: СБУ [ + – ] Усього виявили 160 тонн залізняку Фото: СБУ [ + – ] Сировину хотіли нелегально переправити до Росії Фото: СБУ [ + – ] У Росії корисні копалини використовували б для потреб армії РФ Фото: СБУ

"Вирішується питання про його передачу до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Продовжуються комплексні заходи щодо виявлення всіх прихованих активів російських олігархів, причетних до підготовки та проведення повномасштабної агресії проти України", — йдеться у пресрелізі.

25 липня повідомлялося про те, що Європейський суд відмовив російському олігарху Алішеру Усманову в позові через введені проти нього санкції. Окрім скасування санкцій, Алішер Усманов вимагав від ЄС оплати судових витрат у розмірі 20 тисяч доларів. Задоволення цієї вимоги олігарх також не отримав.

У березні 2022 року російський олігарх Алішер Усманов виїхав з Баварії, де розташовувалися його вілли, і поїхав до Узбекистану. Тим часом Євросоюз "заморозив" активи Усманова. Через санкції, під які Росія потрапила через війну в Україні, Усманов більше не міг користуватися своїми віллами та яхтою. Представники ЄС ухвалили таке рішення через близькість Усманова до президента РФ Володимира Путіна. До того ж вони отримали інформацію про те, що олігарх переказав шість мільйонів доларів раднику Путіна Валентину Юмашеву.

Нагадаємо, наприкінці березня 2022 року в Італії заарештували ексклюзивний Maybach олігарха Усманова. Він користувався Maybach під час перебування на Сардинії.