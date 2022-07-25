Олігарх із РФ Усманов спробував оскаржити персональні санкції через Європейський суд, — ЗМІ

Окрім скасування санкцій, Усманов вимагав від Євросоюзу компенсацію у розмірі 20 тисяч доларів. Суд не задовольнив і цю вимогу.

Європейський суд відмовив російському олігарху Алішеру Усманову у позові через введені проти нього санкції. Про це повідомляє Bild.

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Окрім скасування санкцій Алішер Усманов вимагав від ЄС оплати судових витрат у розмірі 20 тисяч доларів. Задоволення цієї вимоги олігарх також не отримав.

Що цьому передувало

У березні 2022 року російський олігарх Алішер Усманов виїхав з Баварії, де розташовувалися його вілли, і виїхав до Узбекистану.

Тим часом Євросоюз "заморозив" активи Усманова. Через санкції, під які Росія потрапила через війну в Україні, Усманов більше не міг користуватися своїми віллами та яхтою.

Представники Євросоюзу ухвалили таке рішення через близькість Усманова до президента РФ Володимира Путіна. До того ж вони отримали інформацію про те, що олігарх переказав шість мільйонів доларів раднику шляху на Валентину Юмашеву.

Крім того, нерухомістю, яка була оформлена на Усманова, де-факто володіли заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент країни Дмитро Медведєв.

Усманов із персональними санкціями не погодився і спробував оскаржити їх у суді.

Нагадаємо, наприкінці березня 2022 року в Італії заарештували ексклюзивний Maybach олігарха Усманова. Він користувався Maybach під час перебування на Сардинії.

До того ж, журналісти встановили, що саме цим автомобілем їздив і Володимир Путін під час таємних поїздок на італійський острів на відпочинок. Сардинія дуже популярна серед заможних росіян.

Крім Mercedes-Maybach S650 Guard, заарештовано житловий комплекс Усманова на березі затоки Певеро вартістю 17 млн. євро та шість машин, які його обслуговували. Загальна вартість заморожених активів олігарха в Італії перевищила 66 млн. євро.