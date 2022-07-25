Олигарх из РФ Усманов попытался обжаловать персональные санкции через Европейский суд, — СМИ

Кроме отмены санкций, Усманов требовал от Евросоюза компенсацию в размере 20 тысячи долларов. Суд не удовлетворил и это требование.

Европейский суд отказал российскому олигарху Алишеру Усманову в иске из-за введенных против него санкций. Об этом сообщает Bild.

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Кроме отмены санкций Алишер Усманов потребовал от ЕС оплаты судебных издержек в размере 20 тысяч долларов. Удовлетворения этого требования олигарх тоже не получил.

Что этому предшествовало

В марте 2022 года российский олигарх Алишер Усманов выехал из Баварии, где располагались его виллы, и уехал в Узбекистан.

Между тем, Евросоюз "заморозил" активы Усманова. Из-за санкций, под которые Россия попала из-за войны в Украине, Усманов больше не мог пользоваться своими виллами и яхтой.

Представители Евросоюза приняли такое решение из-за близости Усманова к президенту РФ Владимиру Путину. К тому же, они получили информацию о том, что олигарх перевел шесть миллионов долларов советнику путина Валентину Юмашеву.

Кроме того, недвижимостью, которая была оформлена на Усманова, де-факто владели заместитель председателя Совбеза России и бывший президент страны Дмитрий Медведев.

Усманов с персональными санкциями не согласился и попытался обжаловать их в суде.

Напомним, в конце марта 2022 года в Италии арестовали эксклюзивный Maybach олигарха Усманова. Он пользовался Maybach во время пребывания на Сардинии.

Мало того, журналисты установили, что именно на этом автомобиле ездил и Владимир Путин во время тайных поездок на итальянский остров на отдых. Сардиния очень популярна среди зажиточных россиян.

Помимо Mercedes-Maybach S650 Guard, арестованы жилой комплекс Усманова на берегу залива Певеро стоимостью 17 млн. евро и шесть машин, обслуживавших его. Общая же стоимость замороженных активов олигарха в Италии превысила 66 млн. евро.