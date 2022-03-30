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Авто Российско-украинская война

В Италии арестовали эксклюзивный Maybach олигарха Усманова: на нем ездил и Путин

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Фото: carscoops.com | Mercedes-Maybach S650 Guard стоил минимум 600 тыс. евро

Mercedes-Maybach S650 Guard защищен по стандарту VR10, то есть выдерживает обстрел из снайперской винтовки и взрыв гранаты.

Итальянские власти расширили санкции против российского олигарха Алишера Усманова. Ранее арестовали его виллу на Сардинии, а теперь под арест попало новое имущество и, в частности, бронированный Mercedes-Maybach S650 Guard 2018 года. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Алишер Усманов пользовался Maybach во время пребывания на Сардинии. Мало того, журналисты установили, что именно на этом автомобиле ездил и Владимир Путин во время тайных поездок на итальянский остров на отдых. Сардиния очень популярна среди зажиточных россиян.

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Бронированным авто пользовался Путин во время визитов на Сардинию
Фото: corriere

Характеристики Mercedes-Maybach S650 Guard

Лимузин Mercedes-Maybach S650 Guard стоил не менее 600 тыс. евро и создавался по индивидуальному заказу олигарха. Фото интерьера авто Усманова отсутствуют, но очевидно в отделке использовали дорогие сорта кожи и дерева. Четырехтонный бронированный автомобиль оснащен 6,0-литровым 630-сильным V12.

Автомобиль защищен по стандарту VR10 – самому серьезному из доступных для гражданских авто. Толщина брони достигает минимум 18 мм, а пуленепробиваемых стекол – 80 мм. Maybach выдерживает обстрел из автоматов Калашникова или М16 либо снайперской винтовки калибра 7,62 мм, а также взрыв гранаты. Шины позволяют проехать до 30 км с проколом.

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Помимо Mercedes-Maybach S650 Guard, арестованы жилой комплекс Усманова на берегу залива Певеро стоимостью 17 млн. евро и шесть машин, обслуживавших его. Общая же стоимость замороженных активов олигарха в Италии превысила 66 млн. евро.

Ранее Фокус сообщал, что Aston Martin выпустил бронированную версию суперкара V8 Vantage.