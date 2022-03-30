В Италии арестовали эксклюзивный Maybach олигарха Усманова: на нем ездил и Путин

Mercedes-Maybach S650 Guard защищен по стандарту VR10, то есть выдерживает обстрел из снайперской винтовки и взрыв гранаты.

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Итальянские власти расширили санкции против российского олигарха Алишера Усманова. Ранее арестовали его виллу на Сардинии, а теперь под арест попало новое имущество и, в частности, бронированный Mercedes-Maybach S650 Guard 2018 года. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

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Алишер Усманов пользовался Maybach во время пребывания на Сардинии. Мало того, журналисты установили, что именно на этом автомобиле ездил и Владимир Путин во время тайных поездок на итальянский остров на отдых. Сардиния очень популярна среди зажиточных россиян.

[ + – ] Бронированным авто пользовался Путин во время визитов на Сардинию Фото: corriere

Характеристики Mercedes-Maybach S650 Guard

Лимузин Mercedes-Maybach S650 Guard стоил не менее 600 тыс. евро и создавался по индивидуальному заказу олигарха. Фото интерьера авто Усманова отсутствуют, но очевидно в отделке использовали дорогие сорта кожи и дерева. Четырехтонный бронированный автомобиль оснащен 6,0-литровым 630-сильным V12.

Автомобиль защищен по стандарту VR10 – самому серьезному из доступных для гражданских авто. Толщина брони достигает минимум 18 мм, а пуленепробиваемых стекол – 80 мм. Maybach выдерживает обстрел из автоматов Калашникова или М16 либо снайперской винтовки калибра 7,62 мм, а также взрыв гранаты. Шины позволяют проехать до 30 км с проколом.

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Помимо Mercedes-Maybach S650 Guard, арестованы жилой комплекс Усманова на берегу залива Певеро стоимостью 17 млн. евро и шесть машин, обслуживавших его. Общая же стоимость замороженных активов олигарха в Италии превысила 66 млн. евро.

Ранее Фокус сообщал, что Aston Martin выпустил бронированную версию суперкара V8 Vantage.