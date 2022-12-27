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Военный Фокус Российско-украинская война

В Украине арестовано имущество российского олигарха Усманова почти на 2 млрд грн — СБУ (фото)

Алишер усманов, санкции, арест имущества, АРМА, СБУ, БЭБ, руда
Фото: EPA | Компания Усманова планировала в обход санкций вывезти из Украины 160 тонн железной руды

Следствие установило, что олигарх прятал железную руду на нелегальных портах Украины, откуда затем хотел вывезти ее в Россию для потребностей военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) нашли подпольные склады со 160 тоннами украинской железной руды, которая ранее принадлежала компании российского олигарха Алишера Усманова. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В спецслужбе оценили имущество на общую сумму почти в 2 млрд грн. Сырье хотели нелегально переправить морскими судами в Россию, несмотря на санкции, которые CНБО, США и ЕС наложили на имущество Усманова после полномасштабного вторжения РФ.

По версии следствия, полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса России для обеспечения потребностей оккупационных группировок ВС РФ.

По материалам СБУ на имущество олигарха наложили арест.

Алишер усманов, санкции, арест имущества, АРМА, СБУ, БЭБ, руда Fullscreen
Компания Усманова прятала руду в украинских портах
Фото: СБУ
Алишер усманов, санкции, арест имущества, АРМА, СБУ, БЭБ, руда Fullscreen
Всего обнаружили 160 тонн железной руды
Фото: СБУ
Алишер усманов, санкции, арест имущества, АРМА, СБУ, БЭБ, руда Fullscreen
Сырье хотели нелегально переправить в Россию
Фото: СБУ
Алишер усманов, санкции, арест имущества, АРМА, СБУ, БЭБ, руда Fullscreen
В РФ полезные ископаемые использовали бы для нужд армии РФ
Фото: СБУ
Алишер усманов, санкции, арест имущества, АРМА, СБУ, БЭБ, руда
Алишер усманов, санкции, арест имущества, АРМА, СБУ, БЭБ, руда
Алишер усманов, санкции, арест имущества, АРМА, СБУ, БЭБ, руда
Алишер усманов, санкции, арест имущества, АРМА, СБУ, БЭБ, руда

"Решается вопрос о его передаче в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Продолжаются комплексные меры по выявлению всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины", — говорится в пресс-релизе.

25 июля сообщалось о том, что Европейский суд отказал российскому олигарху Алишеру Усманову в иске из-за введенных против него санкций. Кроме отмены санкций Алишер Усманов потребовал от ЕС оплаты судебных издержек в размере 20 тысяч долларов. Удовлетворения этого требования олигарх тоже не получил.

В марте 2022 года российский олигарх Алишер Усманов выехал из Баварии, где располагались его виллы, и уехал в Узбекистан. Между тем, Евросоюз "заморозил" активы Усманова. Из-за санкций, под которые Россия попала из-за войны в Украине, Усманов больше не мог пользоваться своими виллами и яхтой. Представители ЕС приняли такое решение из-за близости Усманова к президенту РФ Владимиру Путину. К тому же, они получили информацию о том, что олигарх перевел шесть миллионов долларов советнику Путина Валентину Юмашеву.

Напомним, в конце марта 2022 года в Италии арестовали эксклюзивный Maybach олигарха Усманова. Он пользовался Maybach во время пребывания на Сардинии.