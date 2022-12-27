В Украине арестовано имущество российского олигарха Усманова почти на 2 млрд грн — СБУ (фото)

Следствие установило, что олигарх прятал железную руду на нелегальных портах Украины, откуда затем хотел вывезти ее в Россию для потребностей военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) нашли подпольные склады со 160 тоннами украинской железной руды, которая ранее принадлежала компании российского олигарха Алишера Усманова. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В спецслужбе оценили имущество на общую сумму почти в 2 млрд грн. Сырье хотели нелегально переправить морскими судами в Россию, несмотря на санкции, которые CНБО, США и ЕС наложили на имущество Усманова после полномасштабного вторжения РФ.

По версии следствия, полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса России для обеспечения потребностей оккупационных группировок ВС РФ.

По материалам СБУ на имущество олигарха наложили арест.

[ + – ] Компания Усманова прятала руду в украинских портах Фото: СБУ [ + – ] Всего обнаружили 160 тонн железной руды Фото: СБУ [ + – ] Сырье хотели нелегально переправить в Россию Фото: СБУ [ + – ] В РФ полезные ископаемые использовали бы для нужд армии РФ Фото: СБУ

"Решается вопрос о его передаче в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Продолжаются комплексные меры по выявлению всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины", — говорится в пресс-релизе.

25 июля сообщалось о том, что Европейский суд отказал российскому олигарху Алишеру Усманову в иске из-за введенных против него санкций. Кроме отмены санкций Алишер Усманов потребовал от ЕС оплаты судебных издержек в размере 20 тысяч долларов. Удовлетворения этого требования олигарх тоже не получил.

В марте 2022 года российский олигарх Алишер Усманов выехал из Баварии, где располагались его виллы, и уехал в Узбекистан. Между тем, Евросоюз "заморозил" активы Усманова. Из-за санкций, под которые Россия попала из-за войны в Украине, Усманов больше не мог пользоваться своими виллами и яхтой. Представители ЕС приняли такое решение из-за близости Усманова к президенту РФ Владимиру Путину. К тому же, они получили информацию о том, что олигарх перевел шесть миллионов долларов советнику Путина Валентину Юмашеву.

Напомним, в конце марта 2022 года в Италии арестовали эксклюзивный Maybach олигарха Усманова. Он пользовался Maybach во время пребывания на Сардинии.