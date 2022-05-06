Журналисты показали виллы российских олигархов на Сардинии

Российские журналисты показали виллы Дерипаски, Алишера Усманова и даже огромный комплекс Мордашова

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Журналисты Youtube-канала "Популярная политика" отправились на Сардинию, чтобы своими глазами увидеть арестованные виллы российских олигархов. Им удалось проникнуть на территорию и снять видео с воздуха.

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Сардиния уже давно получила неофициальное название "остров миллиардеров" и была весьма популярна среди богатых россиян. Сейчас Олег Дерипаска, Алишер Усманов и члены его семьи, а также Алексей Мордашов находятся под санкциями ЕС, а значит, проведать свои виллы они не могут.

[ + – ] Сюжет о виллах российских олигархов

Самая дорогая вилла принадлежит Алексею Мордашову владельцу ПАО "Северсталь". Она была арестована еще в марте и сейчас стоит пустой. Это не одно здание, а целый комплекс зданий на огромной территории, стоимостью в 105 миллионов евро с личным пляжем и тремя бассейнами.

[ + – ] Вилла Алексея Мордашова Фото: Скриншот

Мордашов приобрел виллу под названием Rocky Ram за 105 миллионов евро у итальянского мультимиллионера Карло де Бенедетти, который возглавляет издательскую группу l'Espresso, выпускающую одну из крупнейших газет Италии – La Repubblica.

Вилла Олега Дерипаски называется "Валькирия". Ее стоимость – 20 миллионов евро. На территории имеется вертолетная площадка и бассейн. Само здание построено в классическом средиземноморском стиле.

[ + – ] Вилла Фото: Скриншот

Именно здесь отдыхал глава МИД РФ Сергей Лавров с семьей и его падчерица Полина Ковалева сделала несколько снимков на балконе виллы. Рядом расположен огороженный забором парк.

Алишер Усманов также в свое время обзавелся виллой по соседству. Также здесь часто видели его роскошную яхту "Дильбар", которая оказалась под санкциями после вторжения ВС РФ в Украину.

[ + – ] Вилла и яхта Алишера Усманова Фото: Скриншот

[ + – ] Вилла Алишера Усманова Фото: Скриншот

Вилла носит название Sa Piantesa, стоит 17 миллионов евро, и когда журналисты проникли на территорию, то обнаружили, что незадолго до их вторжения на вилле был начат ремонт.

Рабочих на территории не было, но журналисты обнаружили планы перестройки, строительный мусор и пустой бассейн. На данный момент стройка была остановлена и явно не возобновится в ближайшее время.

Также на Сардинии находится еще одна его вилла, записанная правда, на сестру Усманова – Гюльбахор. Всего вилл, записанных на родственников, у Усманова на Сардинии семь.

Сестра олигарха попала под санкции и сейчас ее вилла Li Nibani стоит пустой.

[ + – ] Вилла Li Nibani Фото: Скриншот

Есть на Сардинии вилла и у Аркадия Ротенберга, входящий в "ближний круг" Владимира Путина. Она была арестована еще после 2014 года. Ее стоимость — более 10 миллионов евро.

[ + – ] Вилла Аркадия Ротенберга Фото: Скриншот

Напомним, ранее "пострадал" и один из главных российских пропагандистов – Владимир Соловьев. Он попал под санкции ЕС и его вилла на озере Комо стоит пустой. Туда наведались неизвестные, залили бассейн красной краской и написали на воротах "убийца".