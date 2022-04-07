Бассейн на вилле пропагандиста Владимира Соловьева на озере Комо залили красной краской (видео)

А на воротах написали "убийца". Ранее виллу Соловьева пытались сжечь

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Пока Владимир Соловьев, известный российский телеведущий политического ток-шоу "Воскресный вечер", выходящего на телеканале "Россия 1" находится в России, его виллу в Италии на озере Комо уже пытались сжечь. А когда это не удалось – то облили красной краской, символизирующей кровь. Об этом пишет Local Team.

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На фото и видео, которые появились в Сети, видно, что дом забрызган красной краской, а вода в бассейне окрашена в кроваво-красный цвет. На воротах дома неизвестные написали красными буквами "V. Solovyev killer".

[ + – ] Как сейчас выглядит вилла Владимира Соловьева на озере Комо

Имущество Соловьева было заморожено в начале марта. Речь идет о вилле на озере Комо и доме рядом, стоимостью около 8 миллионов евро.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

[ + – ] Вилла Владимира Соловьева на озере Комо Фото: Скриншот

Евросоюз ввел против Соловьева персональные санкции. В заявлении ЕС было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". А "следовательно, он несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС и запретили ему въезд.

В 2019 году, когда фонд Алексея Навального обнаружил итальянскую недвижимость у Соловьева, он заявил, что у него имеется также вид на жительство и не отрицал наличие вилл.

"Это тип визы. Это не гражданство. Оно не дает никакого права ни голосовать там, ни работать там. Если вы внимательно посмотрите на сам документ, то увидите, что там прописано мое гражданство: Россия. И по одной этой карте без российского паспорта въехать в Италию я не смогу", — заявил Соловьев и отметил, что виллу на озере Комо купил "на свои заработки, источники которых прозрачны", обвинив самого Навального в том, что он проводит свои расследования за "неизвестные перечисления" и назвав сам факт расследования "собачьим анекдотом".