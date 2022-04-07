Басейн на віллі пропагандиста Володимира Соловйова на озері Комо залили червоною фарбою (відео)

А на воротах написали "вбивця". Раніше віллу Соловйова намагалися спалити

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Поки Володимир Соловйов, відомий російський телеведучий політичного ток-шоу "Недільний вечір", що виходить на телеканалі "Росія 1", знаходиться в Росії, його віллу в Італії на озері Комо вже намагалися спалити. А коли це не вдалося — то облили червоною фарбою, що символізує кров. Про це пише Local Team.

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На фото та відео, які з'явилися в Мережі, видно, що будинок забризканий червоною фарбою, а вода в басейні забарвлена у криваво-червоний колір. На воротах будинку невідомі написали червоними літерами "V. Solovyev killer".

Майно Соловйова заморозили на початку березня. Йдеться про віллу на озері Комо та будинок поряд, вартістю близько 8 мільйонів євро.

Фото: Скриншот

[ + – ] Вілла Володимира Соловйова на озері Комо Фото: Скриншот

Євросоюз ввів проти Соловйова персональні санкції. В заяві ЄС сказано, що телеведучий "відомий своїм вкрай ворожим ставленням до України та вихвалянням російського уряду". А "отже, він несе відповідальність за підтримку дій або політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", — зазначили у ЄС та заборонили йому в'їзд.

У 2019 році, коли фонд Олексія Навального виявив італійську нерухомість у Соловйова, він заявив, що в нього є також дозвіл на проживання і не заперечував наявність вілл.

"Це тип візи. Це не громадянство. Воно не дає жодного права ні голосувати там, ні працювати там. Якщо ви уважно поглянете на сам документ, то побачите, що там прописане моє громадянство: Росія. І з однією цією картою без російського паспорта в'їхати в Італію я не зможу", — заявив Соловйов і зазначив, що віллу на озері Комо купив "на свої заробітки, джерела яких прозорі", звинувативши самого Навального в тому, що він проводить свої розслідування за "невідомі перерахування" і назвавши сам факт розслідування "собачим анекдотом".