Великобритания поставила крест на роскошной жизни падчерицы Лаврова

В СМИ Полину Ковалеву называют то дочерью, то падчерицей Сергея Лаврова, однако сам политик на тему личной жизни не распространяется.

Санкции, которыми Великобритания целеустремленно "накрывает" представителей российской бизнес- и политической элиты, добрались до 26-летней Полины Ковалевой, предполагаемой падчерицы главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает Daily Mail.

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Полина училась в частной школе-интернате в Бристоле, затем получила степень в области экономики и политики в Университете Лафборо, а также степень магистра экономики и стратегии для бизнеса в Имперском колледже Лондона.

Она продолжила работу в "Газпроме", российском энергетическом гиганте, где помогала в слияниях и поглощениях, а затем работала в горнодобывающей компании Glencore. До покупки собственного дома она жила в Холланд-парке на западе Лондона, в квартире в таунхаусе, принадлежащем российскому посольству.

Сейчас Полина живет в квартире, которую, согласно документам земельного кадастра, она купила за 4,4 миллиона фунтов стерлингов без ипотеки в 2016 году, когда ей был 21 год, в квартале недалеко от Кенсингтон-Хай-стрит. До сих пор неизвестно, кто заплатил за квартиру Полины, где она делит квадратные метры с мужчиной, который, как полагают, является ее партнером и также владеет 10-процентной долей в инвестиционной компании Ковалевой.

[ + – ] Комплекс, в котором живет Полина Ковалева Фото: Google

Апартаменты, где живет родственница Лаврова, находятся в комплексе с бассейном, тренажерным залом, спа-салоном, кинотеатром, гольф-симулятором, игровой комнатой и видом на Кенсингтон и Холланд-парк.

Матерью Полины является 51-летняя Светлана Полякова, влиятельный сотрудник российского МИДа, которая сопровождает Лаврова в каждой зарубежной поездке и поддерживает отношения с ним с начала 2000-х годов.

Ходят слухи, что она является неофициальной женой Лаврова. В то же время законную жену дипломата Марию Лаврову очень давно не видели на публике.

МИД Великобритании назвало санкции против Полины "сильным сигналом о том, что те, кто извлекает выгоду из связи с теми, кто несет ответственность за российскую агрессию, попадают под действие таких санкций".

На практике санкции не позволят гражданам и предприятиям Великобритании "распоряжаться какими-либо средствами или экономическими ресурсами, которые принадлежат, находятся во владении или под контролем" Полины. То же касается и денег.

"Эти олигархи, предприятия и наемные головорезы замешаны в убийстве невинных гражданских лиц, и правильно, что они платят за это. Путин не должен питать иллюзий – мы едины с нашими союзниками и будем продолжать закручивать гайки в российской экономике, чтобы гарантировать его провал в Украине. Отпуска не будет. У всех тех, кто сегодня попал под санкции, будут заморожены их активы в Великобритании, что означает, что ни один гражданин или компания Великобритании не могут вести с ними дела, а лицам, на которых распространяется запрет на поездки, также запрещено въезжать в Великобританию или выезжать из нее", – заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

Среди тех, против кого британцы также ввели санкции, – наемники ЧВК "Вагнер", известные как "частная армия Путина" и обвиняемые в попытке убийства Владимира Зеленского и других высокопоставленных украинских политиков. Новые санкции также распространяются на отдельных лиц, включая нефтяного магната-миллиардера Евгения Швидлера, основателя Тинькофф банка Олега Тинькова, Германа Грефа.

Ранее жители Лондона устроили под домом Ковалевой акцию протеста, заявив, что "дочь" Лаврова отмывает кровавые деньги в Великобритании.

Единственная официальная наследница Сергея Лаврова и его родная дочь Екатерина Винокурова родилась в США, имеет американское гражданство. Она окончила Манхэттенскую школу и Колумбийский университет, где изучала политологию. Диплом магистра по экономике получила в Лондоне. До недавнего времени вместе с мужем Екатерина жила в России. Уехала ли она оттуда сейчас, неизвестно.

[ + – ] Родная дочь Сергея Лаврова Екатерина Винокурова Фото: Соцсети

Напомним, журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) вместе с коллегами из других изданий продолжают выяснять, какой недвижимостью российские олигархи владеют за рубежом. Оказалось, что активов уже обнаружено на 17 миллиардов долларов. И разбросаны объекты недвижимости от Кипра до Великобритании.