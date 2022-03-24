Великобританія поставила хрест на розкішному житті пасербиці Лаврова

У ЗМІ Поліну Ковальову називають то дочкою, то пасербицею Сергія Лаврова, проте сам політик на тему особистого життя не розповсюджується.

Санкції, якими Великобританія цілеспрямовано "накриває" представників російської бізнес- і політичної еліти, дісталися до 26-річної Поліни Ковальової, можливої пасербиці глави Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова, повідомляє Daily Mail.

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Поліна навчалася в приватній школі-інтернаті в Бристолі, потім здобула ступінь у галузі економіки та політики в Університеті Лафборо, а також ступінь магістра економіки та стратегії для бізнесу в Імперському коледжі Лондона.

Вона продовжила роботу в "Газпромі", російському енергетичному гіганті, де допомагала в злиттях і поглинаннях, а потім працювала в гірничодобувній компанії Glencore. До покупки власного будинку вона жила в Голланд-парку на заході Лондона, у квартирі в таунхаусі, що належить російському посольству.

Зараз Поліна живе у квартирі, яку, згідно з документами земельного кадастру, вона купила за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів без іпотеки у 2016 році, коли їй був 21 рік, у кварталі неподалік Кенсінгтон-Хай-стріт. Досі невідомо, хто заплатив за квартиру Поліни, де вона ділить квадратні метри з чоловіком, який, як вважають, є її партнером і також має 10-відсоткову частку в інвестиційній компанії Ковальової.

[ + – ] Комплекс, у якому живе Поліна Ковальова Фото: Google

Апартаменти, де живе родичка Лаврова, розташовані в комплексі з басейном, тренажерним залом, спа-салоном, кінотеатром, гольф-симулятором, ігровою кімнатою та видом на Кенсінгтон і Голланд-парк.

Матір'ю Поліни є 51-річна Світлана Полякова, впливова співробітниця російського МЗС, яка супроводжує Лаврова в кожній закордонній поїздці та підтримує стосунки з ним з початку 2000-х років.

Ходять чутки, що вона неофіційна дружина Лаврова. Водночас, законну дружину дипломата Марію Лаврову дуже давно не бачили на публіці.

МЗС Великобританії назвало санкції проти Поліни "сильним сигналом про те, що ті, хто має вигоду зі зв'язку з тими, хто несе відповідальність за російську агресію, потрапляють під дію таких санкцій".

На практиці санкції не дозволять громадянам і підприємствам Великобританії "розпоряджатися будь-якими засобами або економічними ресурсами, що належать, перебувають у володінні або під контролем" Поліни. Те саме стосується й грошей.

"Ці олігархи, підприємства та наймані головорізи замішані в убивстві безневинних цивільних осіб, і правильно, що вони платять за це. Путін не повинен мати ілюзій – ми єдині з нашими союзниками та продовжуватимемо закручувати гайки в російській економіці, щоб гарантувати його провал в Україні. Ослаблення не буде. У всіх тих, хто сьогодні потрапив під санкції, будуть заморожені їхні активи у Великій Британії, що означає, що жоден громадянин або компанія Великобританії не можуть вести з ними справи, а особам, на яких поширюється заборона на поїздки, також заборонено в'їжджати до Великобританії або виїжджати з неї", — заявила глава британського МЗС Ліз Трасс.

Серед тих, проти кого британці також ввели санкції, – найманці ПВК "Вагнер", відомі як "приватна армія Путіна" й обвинувачені в спробі вбивства Володимира Зеленського й інших високопоставлених українських політиків. Нові санкції також поширюються на окремих осіб, включаючи нафтового магната-мільярдера Євгена Швідлера, засновника "Тінькофф банку" Олега Тінькова, Германа Грефа.

Раніше мешканці Лондона влаштували під будинком Ковальової акцію протесту, заявивши, що "дочка" Лаврова відмиває криваві гроші у Великій Британії.

Єдина офіційна спадкоємиця Сергія Лаврова та його рідна донька Катерина Винокурова народилася в США, має американське громадянство. Вона закінчила Манхеттенську школу та Колумбійський університет, де вивчала політологію. Диплом магістра з економіки отримала в Лондоні. Донедавна разом із чоловіком Катерина жила в Росії. Чи поїхала вона звідти зараз, невідомо.

[ + – ] Рідна донька Сергія Лаврова Катерина Винокурова Фото: Соцсети

Нагадаємо, журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) разом із колегами з інших видань продовжують з'ясовувати, якою нерухомістю російські олігархи володіють за кордоном. Виявилося, що активи вже виявлено на 17 мільярдів доларів. І розкидані об'єкти нерухомості від Кіпру до Великої Британії.