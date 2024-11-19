Можливий удар ATACMS по Брянській області: Лавров прокоментував дозвіл США

Міністр закордонних справ РФ порадив західним країнам прочитати оновлену ядерну доктрину Росії, але зазначив, що Москва "суворо віддана позиції щодо недопущення ядерної війни".

Використання Україною американських ракет ATACMS для ударів по Брянській області є сигналом прагнення ескалації конфлікту. Водночас Росія не може підтвердити, що США ухвалили рішення щодо ударів углиб території РФ. Про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на саміті G20 у Бразилії у вівторок, 19 листопада.

"Те, що ATACMS сьогодні вночі Брянської області використовувалися неодноразово, це, звичайно, сигнал про те, що вони хочуть ескалації. Без американців використовувати ці високотехнологічні ракети, Путін про це багато разів говорив, неможливо. Він попереджав про те, як змінюватиметься наша позиція, якщо ось ця далекобійність, про яку вони зараз міркують, до 300 км буде схвалено. А по суті, це не схвалення для того, щоб Україна використала далекобійні ракети, а просто оголошення "ми тепер битимемо до 300 км", — вважає Лавров.

Очільник зовнішньополітичного відомства РФ додав, що не може підтвердити, що США офіційно дозволили Україні завдавати ударів углиб території Росії.

"Я просто не можу підтвердити, бо всі пишуть як про справу вирішену. Але навіть Боррель сказав, що це вже офіційно, а європейці, мовляв, обговорювали, але вирішили, що кожен сам за себе прийматиме рішення чи дозволяти свої озброєння далекобійні використовувати українцям. Я не гадатиму на цю тему", — зазначив він.

Оновлена ядерна доктрина РФ

Глава МЗС Росії також нагадав про опубліковану 19 листопада нову редакцію російської ядерної доктрини та закликав Захід ретельно ознайомитися з її положеннями. За словами Лаврова, документ необхідно вивчати "у всій його повноті та взаємозв’язку, а не вибірково, як вони це роблять зі статутом ООН".

Відповідаючи на запитання, чи розглядає Росія ядерну відповідь на удар по Брянській області, він сказав, що російська влада "переконана, що ядерна зброя насамперед покликана запобігти будь-якій ядерній війні".

За його словами, Москва "суворо віддана позиції щодо недопущення ядерної війни".

Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що оновлена ядерна доктрина РФ тепер передбачає можливість ядерного удару у відповідь на використання західних неядерних ракет, якщо це створює загрозу територіальній цілісності Росії.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Сили оборони завдали удару по арсеналу матеріально-технічного забезпечення РФ у Брянській області. Журналіст Юрій Бутусов, з посиланням на власні джерела, стверджує, що ЗСУ вдарили далекобійними ракетами ATACMS. У Генштабі ЗСУ не повідомляли, яким типом озброєння був здійснений удар.

На минулому тижні The New York Times повідомила, що президент США Джо Байден уперше дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети для ударів углиб Росії. Цю інформацію підтвердив представник Держдепартаменту США Брайан Ніколс.