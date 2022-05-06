Журналісти показали вілли російських олігархів на Сардинії

Російські журналісти показали вілли Дерипаски, Алішера Усманова та навіть величезний комплекс Мордашова.

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Журналісти Youtube-каналу "Популярна політика" вирушили на Сардинію, щоб на власні очі побачити заарештовані вілли російських олігархів. Їм вдалося проникнути на територію і зняти відео з повітря.

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Сардинія уже давно отримала неофіційну назву "острів мільярдерів" і була дуже популярною серед багатих росіян. Наразі Олег Дерипаска, Алішер Усманов і члени його родини, а також Олексій Мордашов перебувають під санкціями ЄС, а отже, відвідати свої вілли вони не можуть.

[ + – ] Сюжет про вілл російських олігархів

Найдорожча вілла належить Олексієві Мордашову власнику ПАТ "Северсталь". Вона була заарештована ще в березні й зараз стоїть порожньою. Це не одна будівля, а цілий комплекс будівель на величезній території, вартістю 105 мільйонів євро з особистим пляжем і трьома басейнами.

[ + – ] Вілла Олексія Мордашова Фото: Скриншот

Мордашов придбав віллу під назвою Rocky Ram за 105 мільйонів євро в італійського мультимільйонера Карло де Бенедетті, який очолює видавничу групу l'Espresso, котра випускає одну з найбільших газет Італії — La Repubblica.

Вілла Олега Дерипаски називається "Валькірія". Її вартість — 20 мільйонів євро. На території є вертолітний майданчик і басейн. Власне будівля збудована у класичному середземноморському стилі.

[ + – ] Вілла Фото: Скриншот

Саме тут відпочивав голова МЗС РФ Сергій Лавров із сім'єю і його падчерка Поліна Ковальова зробила кілька знімків на балконі вілли. Поруч розташований парк, обгороджений парканом.

Алішер Усманов також свого часу обзавівся віллою по сусідству. Також тут часто бачили його розкішну яхту "Дільбар", яка опинилася під санкціями після вторгнення ЗС РФ в Україну.

[ + – ] Вілла та яхта Алішера Усманова Фото: Скриншот

[ + – ] Вілла Алішера Усманова Фото: Скриншот

Вілла називається Sa Piantesa, коштує 17 мільйонів євро, і коли журналісти проникли на територію, то з'ясували, що незадовго до їхнього вторгнення на віллі було розпочато ремонт.

Робітників на території не було, але журналісти знайшли плани розбудови, будівельне сміття і порожній басейн. Наразі будівництво було зупинено й очевидно не відновиться найближчим часом.

Також на Сардинії знаходиться ще одна його вілла, записана, щоправда, на сестру Усманова — Гюльбахор. Усього вілл, записаних на родичів, в Усманова на Сардинії сім.

Сестра олігарха потрапила під санкції і зараз її вілла Li Nibani стоїть порожньою.

[ + – ] Вілла Li Nibani Фото: Скриншот

Є на Сардинії вілла і в Аркадія Ротенберга, котрий входить до "ближнього кола" Володимира Путіна. Вона була заарештована ще після 2014 року. Її вартість — понад 10 мільйонів євро.

[ + – ] Вілла Аркадія Ротенберга Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше "постраждав" й один із головних російських пропагандистів — Володимир Соловйов. Він потрапив під санкції ЄС і його вілла на озері Комо стоїть порожньою. Туди навідалися невідомі, залили басейн червоною фарбою і написали на воротах "убивця".