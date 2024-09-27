Суд в Украине вынес решение о конфискации активов российского олигарха Алишера Усманова

Речь идет о тоннах железной руды и об уставном капитале компании "Петер-Сервис Украина".

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Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение о конфискации активов российского олигарха Алишера Усманова, миллиардера родом из Узбекистана, на сумму два миллиарда гривен (около 48 миллиона долларов). Об этом сообщает "Озодлик Радиоси".

По словам заместителя министра юстиции Украины Инны Богатых, которая опубликовала соответствующий пост в Facebook, речь идет о передаче государству Украина более 160 тысяч тонн железной руды, принадлежащей Усманову. Кроме того, будет конфисковано 100 процентов уставного капитала компании "Петер-Сервис Украина", которую ранее контролировал Усманов.

Пост Инны Богатых Фото: Скриншот

Решение Высшего антикоррупционного суда Украины пока не вступило в силу. Поэтому решение можно обжаловать.

В 2022 году Служба безопасности Украины сообщила, что принадлежащая Усманову железная руда была изъята из морских портов и тайных складов страны. По данным спецслужбы, тогда сырье тайно планировали отправить в Россию и использовать его в металлургической и военной промышленности.

Алишер Усманов считается одним из самых богатых людей в мире. Forbes писал, что его состояние составляет 13,4 миллиарда долларов.

Когда Россия вторглась в Украину в 2022 году, ЕС, США и другие западные страны ввели против нее санкции. Также санкции были введены и против Алишера Усманова. Так, в Германии были заморожены денежные средства на счетах, движимое и недвижимое имущество, к которым, как считалось, имеет отношение Алишер Усманов. Кроме того, были возбуждены дела по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег, нарушении санкционного законодательства. На объектах, которые следствие связывало с его именем, были проведены резонансные обыски.

Евросоюз обосновал свое решение "особыми связями" Усманова с президентом России Владимиром Путиным и его "активной поддержкой дестабилизации Украины". Усманов отрицает, что у него есть особые связи с Путиным и что он может оказывать какое-либо влияние на политические решения, принимаемые российским руководством.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие российские олигархи отказались от гражданства РФ. Усманова среди них нет.