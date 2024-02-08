Уже седьмой миллиардер отказался от гражданства РФ с начала войны против Украины, — DW

По сведениям журналистов, Василий Анисимов — один из 210 богатых россиян, связанных с Владимиром Путиным, которых Казначейство США включило в "кремлевский список" за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

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Российский миллиардер Василий Анисимов сейчас въезжает в Россию только по бизнес-визе и убеждает, что у него больше нет активов в РФ. Об этом со ссылкой на российский Forbes сообщает Deutsche Welle.

Как отмечает издание, Анисимов, бывший владелец лицензии на водочный бренд "Путинка" и холдинга недвижимости Coalco, числится гражданином Хорватии. Как подчеркивает DW, российский Forbes получил от Анисимова документы, которые подтверждают, что он уже не является гражданином РФ. Британские СМИ ранее сообщали, что судя по данным компании в Лондоне, Анисимов сменил гражданство с российского на хорватское еще в середине 2022 года, инвестировав в страну 11 миллионов долларов. Анисимов также имеет гражданство Доминиканской Республики.

Как свидетельствует DW, 72-летний Анисимов стал седьмым миллиардером, который отказался от гражданства РФ с начала войны против Украины. Он подчеркнул, что въезжает в Россию только по бизнес-визе и утверждает, что больше не имеет традиционных активов в стране.

Анисимов — владелец долей в Михайловском горно-обогатительном комбинате, который он продал другому российскому олигарху Алишеру Усманову, а также девелоперской компании Coalco и ЖК "Большое Домодедово", совладелец холдинга "Газметалл". Общее состояние бизнесмена Forbes оценивает в 1,6 миллиарда долларов США. Сообщается также, что у Василия Анисимова есть бизнес в Казахстане, кроме того, он занимается недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах.

По сведениям DW, Анисимов — один из 210 богатых россиян, связанных с Владимиром Путиным, которых Казначейство США включило в так называемый "кремлевский список" в 2018 году за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Кто еще из олигархов отказался от гражданства РФ

Как пишет немецкое издание, известно, что ранее от российского гражданства отказались:

основатель холдинга Freedom Тимур Турлов — 2,4 миллиарда долларов;

основатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян — 1,3 миллиарда долларов;

основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер — 7,3 миллиарда долларов;

основатель Revolut Николай Сторонский — 7,1 миллиарда долларов;

основатель группы Тинькофф Олег Тиньков — 0,86 миллиарда долларов;

глава группы компаний "Арети" Игорь Макаров — 2,2 миллиарда долларов.

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На 500 млн грн: в Украине национализированы активы российского олигарха, — СБУ

Несмотря на санкции, активы российских миллиардеров в 2023 году увеличились более чем на 50 миллиардов долларов. В рейтинг 500 самых богатых людей планеты вошли 25 граждан России. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.