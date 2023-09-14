Санкции пугают: россияне вывели из Европы не менее $50 млрд, — СМИ

Российские олигархи начинают отказываться от практики хранить все свои активы в странах Европы, где раньше они могли получать дивиденды в иностранной валюте и пользоваться низкими налогами.

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Некоторые российские олигархи, опасаясь международных санкций, вывели из европейских банков десятки миллиардов долларов после того, как Москва начала полномасштабную войну против Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что в августе 2023 года акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируют магнаты Игорь Шилов и Марк Курцер, одобрили переезд компаний с Кипра в Россию.

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Журналисты отмечают, что такое решение увеличит общую стоимость активов, которые были переведены самыми богатыми россиянами с февраля 2022 года, как минимум до 50 миллиардов долларов.

"Сейчас Россия кажется меньшим злом, чем заграница", — сказала журналистам Наталья Кузнецова, партнер компании Business Solutions and Technologies, ранее работавшая в РФ под брендом Deloitte.

Это разрушает многолетнюю практику российских миллиардеров хранить свои активы в Европе, используя благоприятные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги.

Теперь самым богатым россиянам не хватает мест, где они могут хранить свое богатство, поскольку многие элиты находятся под санкциями США, Великобритании или Европы.

В публикации сказано, что передача зарегистрированных активов за границей в страны, которые Кремль считает дружественными, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, началась вскоре после начала полномасштабной войны.

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Первыми были семейные активы миллиардера Андрея Гурьева и сталелитейного магната Виктора Рашникова из Швейцарии и Кипра в РФ. Другие, как, например, миллиардер Игорь Алтушкин, решились на вывод активов немного позднее.

Тем временем правительство РФ и Центральный банк собираются запустить процедуру обмена заблокированными активами между ЕС и Россией. Так, 23 августа глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что таким образом стране удастся вернуть на начальном этапе около 100 миллиардов рублей. При этом в странах Европы, по разным данным, заблокированы активы более 3,5 млн граждан РФ на общую сумму около 1,5 трлн рублей.

К слову, 12 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия уже заработала вдвое больше той суммы, которую заморозили другие страны.

Напомним, 11 августа стало известно, что США ввели новые санкции против российских миллиардеров. Российский союз промышленников и предпринимателей, который способствует импортозамещению в РФ и занимается технологическим сектором экономики, также оказался в санкционном списке.