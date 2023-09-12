Придумал новую сказку: Путин рассказал, как Россия зарабатывает под санкциями

По мнению Владимира Путина, арест российских активов за рубежом не является проблемой для страны, а ситуацию с рублем можно легко исправить.

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Президент России Владимир Путин заявил, что страны, которые согласились на заморозку золотовалютных резервов РФ, потеряли доверие Москвы и его будет трудно восстановить. Об этом он сказал во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во вторник, 12 сентября.

Так, по его словам, Россия уже заработала вдвое больше той суммы, которую заморозили другие страны.

"Мне известно, что наши золотовалютные резервы заморожены. Мы уже вдвое больше заработали. Но даже не об этих 300 миллиардах речь, мы говорим о подрыве доверия к тем, кто это сделал", — заявил Путин.

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Также хозяин Кремля прокомментировал ситуацию с рублем. По мнению Путина, ничего страшного с национальной валютой РФ не происходит.

"Я не думаю, что здесь есть какие-то совсем неустранимые проблемы и сложности", — сказал он.

Президент России также добавил, что "резких движений по решению вопросов с российской национальной валютой никто делать не будет".

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Еще в начале 2023 года агентство Bloomberg писало, что Евросоюз и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 миллиардов евро (311 миллиарда долларов) резервов российского Центробанка и 19 миллиардов евро активов, находящихся под санкциями российских бизнесменов.

Журналисты отмечали, что оценки еще не являются полными, поскольку активы страны-агрессора находятся в подвешенном состоянии и не могут быть распределены.

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При этом в сентябре прошлого года министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина будет просить Генассамблею ООН принять специальную резолюцию, которая позволит Украине получить российские активы в рамках международного механизма.

Напомним, по итогам первых шести месяцев этого года российский рубль оказался в ТОПе самых слабых валют мира, почти сравнявшись с турецкой лирой. При этом в средине Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 12% годовых, но ситуацию с рублем это не спасло: 7 сентября американская валюта подорожала до показателя 98,54 рублей за доллар. Это максимальный показатель с 15 августа.