Рублю все хуже: как "переворот" Пригожина подрывает российскую экономику

По итогам первых шести месяцев 2023 года рубль вошел в список одной из слабейших валют мира и почти догнал турецкую лиру.

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В России рубль впервые с марта 2022 года перешагнул отметку в 88 рублей, достигнув 15-месячного минимума. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, на торгах в пятницу, 30 июня курс доллара поднялся до 88,20 рубля — самого высокого значения с конца марта 2022 года. Тем временем показатели евро составляют 95,77 рубля.

Как пишет издание The Moscow Times, паника на валютном рынке РФ началась на фоне мятежа наемников из ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ситуация до сих пор остается неопределенной, поэтому, по словам директора по инвестициям ИК "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, россияне и бизнес будут продолжать выводить валютные сбережения за рубеж.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину зимой 2022 года, только физлица перевели за границу более $60 млрд, а крупный бизнес оставил на иностранных счетах более $90 млрд доходов.

Тем временем аналитики UniCredit считают, неясность в будущем после восстания боевиков против действующей власти будет и дальше давить на рубль, толкая доллар к отметке 90.

По итогам июня 2023 курс американской валюты прибавил 7%, европейской — почти 10%. С начала года доллар и евро подорожали на 15 и 20 рублей соответственно. По масштабам девальвации — более чем на 20% за полгода — рубль вошел в список одной из слабейших валют мира и почти догнал турецкую лиру.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов предположил, что рубль и дальше будет терять позиции.

"Повышение ключевой ставки Банка России на следующем заседании, вероятность чего близка к 100 процентам, несильно поддержит рубль, если, конечно, регулятор не повысит ставку сразу на 2-3 процентных пункта", — подытожил эксперт.

Напомним, еще в начале 2022 года президент РФ Владимир Путин уверенно заявлял, что доллары и евро скомпрометировали себя как валюта. Поэтому он приказал российскому правительству перейти на расчеты в рублях за поставки газа, отказавшись от валютных расчетов.

К слову, 21 июля стало известно, что послы Европейского Союза согласовали новый одиннадцатый пакет санкций против РФ за войну в Украине. Как отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, под ударом снова окажется военная машина России.