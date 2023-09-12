Представляет угрозу миру и безопасности: Россия де-факто превратилась в диктатуру, — ПАСЕ

В международной организации выразили обеспокоенность из-за поправок Кремля в конституцию РФ. Эти изменения позволили Владимиру Путину оставаться у власти как минимум до 2036 года.

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Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отметил большую власть президента РФ Владимира Путина и полное отсутствие сдерживаний в виде сильного парламента, независимой судебной системы, свободных средств массовой информации и активного общества. Это все превратило Россию де-факто в диктатуру, сообщают в пресс-службе организации.

Кроме того, комитет единогласно одобрил проект резолюции и напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что "отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы".

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Путин готовится к еще большей и продолжительной войне в Украине, – Financial Times

"Российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры "представляют угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости их соседей. Восстановление демократии в России отвечает интересам прежде всего народа России, а также Европы и всего мира", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля Институт изучения войны писал, что в РФ все больше беспокоятся о мнении граждан относительно вторжения России в Украину накануне региональных выборов в сентябре 2023-го года и выборов президента 2024-го года.

Ранее Фокус сообщал, что по данным журналистов, в Кремле уже начали думать о том, как подобрать Владимиру Путину оппонента на предстоящие выборы, чтобы тот не выглядел "стариком".