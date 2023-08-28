"Чтобы не выглядел дедом": Кремль начал искать конкурентов Путину на выборы, — СМИ

По данным журналистов, кандидатов моложе 50 лет, вероятно, не будут регистрировать, поскольку администрация Владимира Путина переживает за его имидж.

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В Кремле начали думать о том, как подобрать Владимиру Путину оппонента на предстоящие выборы, чтобы тот не выглядел "дедом". Об этом говорится в материале издания Meduza.

Отмечается, что вероятнее всего кандидатов моложе 50 лет не будут регистрировать на выборы, которые состоятся уже в марте 2024 года. Представители главы Кремля переживают за его имидж.

"В политическом блоке администрации президента (АП) РФ, которым руководит Сергей Кириенко, определились со "спарринг-партнерами", которые будут "конкурировать" с Владимиром Путиным на президентских выборах 2024 года. По словам двух источников СМИ, близких к Кремлю, одним из главных критериев их отбора стал возраст. По оценке чиновников АП, наличие таких кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься над тем, что 70-летний Путин — "уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой", — говорится в сообщении.

К слову, в Кремле также хотят, что на выборы президента кроме Владимира Путина шли представители трех других партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей". От первой политической силы, вероятнее всего, будет Геннадий Зюганов. Он уже участвовал на выборах прежде. В 2008 году — 17%, а в 2012 — 18%.

Также отдельно журналисты отметили, что на голосовании должен быть побит рекорд за все годы и Владимир Путин может набрать более 80% голосов с явкой в 70%.

От ЛДПР, по планам Кремля, кандидатом в президенты станет Леонид Слуцкий. По предварительным данным от журналистов, тот любит пиар, поэтому может согласиться.

От партии "Новые люди" в АП хотят видеть Алексея Нечаева, но тот сам понимает, что много голосов не наберет, поэтому не соглашается. Вместо себя, рассказали собеседники СМИ, он предложил вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, но мужчине 39 лет и для Кремля такой поворот невыгоден.

Напомним, что 29 июля Фокус писал, что в Кремле все больше беспокоятся о том, что думают россияне о вторжении РФ в Украину накануне региональных выборов в сентябре 2023-го года и выборов президента в 2024-м году.