"Щоб не виглядав дідом": Кремль почав шукати конкурентів Путіну на вибори, — ЗМІ

За даними журналістів, кандидатів молодше 50 років, імовірно, не реєструватимуть, оскільки адміністрація Володимира Путіна переживає за його імідж.

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У Кремлі почали думати про те, як підібрати Володимиру Путіну опонента на майбутні вибори, щоб той не виглядав "дідом". Про це йдеться в матеріалі видання Meduza.

Зазначається, що найімовірніше кандидатів, молодших за 50 років, не реєструватимуть на вибори, що відбудуться вже в березні 2024 року. Представники глави Кремля переживають за його імідж.

"У політичному блоці адміністрації президента (АП) РФ, яким керує Сергій Кирієнко, визначилися зі "спаринг-партнерами", які "конкуруватимуть" із Володимиром Путіним на президентських виборах 2024 року. За словами двох джерел ЗМІ, близьких до Кремля, одним із головних критеріїв їхнього відбору став вік. За оцінкою чиновників АП, наявність таких кандидатів у бюлетені може змусити росіян замислитися над тим, що 70-річний Путін — "уже не та людина, яка приходила до влади з твердою рукою", — ідеться в повідомленні.

До слова, у Кремлі також хочуть, щоб на вибори президента, окрім Володимира Путіна, йшли представники трьох інших партій: КПРФ, ЛДПР і "Нових людей". Від першої політичної сили, найімовірніше, буде Геннадій Зюганов. Він уже брав участь на виборах раніше. У 2008 році — 17%, а в 2012 — 18%.

Також окремо журналісти зазначили, що на голосуванні має бути побитий рекорд за всі роки, і Володимир Путін може набрати понад 80% голосів із явкою в 70%.

Від ЛДПР, за планами Кремля, кандидатом у президенти стане Леонід Слуцький. За попередніми даними від журналістів, той любить піар, тож може погодитися.

Від партії "Нові люди" в АП хочуть бачити Олексія Нечаєва, але той сам розуміє, що багато голосів не набере, тому не погоджується. Замість себе, розповіли співрозмовники ЗМІ, він запропонував віце-спікера Держдуми Владислава Даванкова, але чоловікові 39 років і для Кремля такий поворот невигідний.

Нагадаємо, що 29 липня Фокус писав, що в Кремлі дедалі більше турбуються про те, що думають росіяни про вторгнення РФ в Україну напередодні регіональних виборів у вересні 2023-го року і виборів президента 2024-го року.