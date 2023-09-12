Придумав нову казку: Путін розповів, як Росія заробляє під санкціями

На думку Володимира Путіна, арешт російських активів за кордоном не є проблемою для країни, а ситуацію з рублем можна легко виправити.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що країни, які погодилися на замороження золотовалютних резервів РФ, втратили довіру Москви і її буде важко відновити. Про це він сказав під час свого виступу на Східному економічному форумі у вівторок, 12 вересня.

Так, за його словами, Росія вже заробила вдвічі більше тієї суми, яку заморозили інші країни.

"Мені відомо, що наші золотовалютні резерви заморожені. Ми вже вдвічі більше заробили. Але навіть не про ці 300 мільярдів ідеться, ми говоримо про підрив довіри до тих, хто це зробив", — заявив Путін.

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Також господар Кремля прокоментував ситуацію з рублем. На думку Путіна, нічого страшного з національною валютою РФ не відбувається.

"Я не думаю, що тут є якісь зовсім непереборні проблеми і складнощі", — сказав він.

Президент Росії також додав, що "різких рухів щодо вирішення питань із російською національною валютою ніхто робити не буде".

Скільки грошей втратила РФ після вторгнення в Україну

Ще на початку 2023 року агентство Bloomberg писало, що Євросоюз і партнери з "Великої сімки" заморозили приблизно 300 мільярдів євро (311 мільярдів доларів) резервів російського Центробанку і 19 мільярдів євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями.

Журналісти зазначали, що оцінки ще не є повними, оскільки активи країни-агресора перебувають у підвішеному стані і не можуть бути розподілені.

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Водночас у вересні минулого року міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна проситиме Генасамблею ООН ухвалити спеціальну резолюцію, яка дасть змогу Україні отримати російські активи в рамках міжнародного механізму.

Нагадаємо, за підсумками перших шести місяців цього року російський рубль опинився в ТОПі найслабших валют світу, майже зрівнявшись із турецькою лірою. При цьому в середині Центробанк РФ підняв ключову ставку до 12% річних, але ситуацію з рублем це не врятувало: 7 вересня американська валюта подорожчала до показника 98,54 рублів за долар. Це максимальний показник з 15 серпня.