Рубль пробив "дно" всупереч планам ЦБ Росії в 10 разів збільшити продажі валюти, -росЗМІ

За словами журналістів, Кремль зараз тисне на Центробанк РФ, оскільки "тризначний долар" не узгоджується з риторикою перемоги над санкціями Заходу.

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Незважаючи на рішення Центрального банку РФ швидко збільшити продажі російського рубля для стабілізації курсів, валютний ринок країни-агресора продовжує "котитися по похилій". Про це пише видання Moscow Times.

За словами журналістів, 9 вересня американська валюта подорожчала до показника 98,54 рубля за долар. Це максимальний показник із 15 серпня. Крім того, піднявся і курс євро щодо російської валюти до показника 105,68 рублів за 1 євро.

"Рублю нічого не допомагає", — заявили аналітики інвестиційної компанії БКС,

Видання зазначило, що ще в середині минулого місяця Центробанк РФ підняв ключову ставку до 12% річних. Також він зажадав від експортерів продавати більше валюти. Не так давно він анонсував плани 10-кратно наростити інтервенції на біржі.

"З 14 по 22 вересня ЦБ продаватиме юані на 21,4 млрд рублів на день проти 2,3 млрд рублів зараз. Своє рішення регулятор пояснив тим, що в середині місяця уряд РФ має погасити випуск валютних державних облігацій на $3 млрд", — ідеться в повідомленні.

У матеріалі йдеться, що Міністерство фінансів РФ платитиме в рублях через санкції, але частина власників паперів ще можуть сконвертувати кошти у валюту.

Журналісти зазначили, що все це показує, що Центробанк РФ стурбований ситуацією з курсами валют.

Аналітик Євген Локтюхов сказав виданню, що долар і євро відіграли вже більше половини падіння після екстреного підвищення ставки. Кремль зараз тисне на Центробанк РФ, оскільки "тризначний долар" не узгоджується з риторикою перемоги над санкціями Заходу. Крім того, це викличе прискорення інфляції якраз до президентських виборів 2024 року.

Нагадаємо, що 6 вересня повідомлялося, що слідом за рублем у РФ впав ринок державних облігацій. За словами журналістів, індекс цін облігацій федеральної позики на Московській біржі падає третій місяць поспіль. Після того, як Захід ввів проти РФ санкції, потік інвестицій обнулився, хоча раніше десятки мільярдів доларів у російських облігаціях тримали закордонні фонди.