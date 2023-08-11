Не только Авен и Фридман: США ввели новые санкции против российских миллиардеров

Российский союз промышленников и предпринимателей, который способствует импортозамещению в РФ и занимается технологическим сектором экономики, также оказался в санкционном списке.

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Против четырех российских миллиардеров, а также Российского союза промышленников и предпринимателей действуют новые санкции. Офис контроля за иностранными активами Минфина США 11 августа объявил соответствующее решение.

Ограничения касаются Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Все четверо входили в наблюдательный совет финансово-инвестиционных конгломератов в России "Альфа-Групп". Он считается одним из крупнейших, владеет в частности "Альфа-Банком". Ранее в отношении бизнесменов ввели санкционные механизмы Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Европейский Союз.

Санкционные меры предусматривают замораживание всего имущества четырех олигархов. Это касается собственности на территории США, а также, которая находится под контролем граждан страны. Принято решение заблокировать любые компании, принадлежащие Фридману, Хану, Авену или Кузьмичеву. Американским организациям и гражданам запрещено заключать с ними любые сделки.

Российский союз промышленников и предпринимателей также включен в список. Он зарегистрирован в Москве. Эта организация способствует импортозамещению в РФ и занимается технологическим сектором экономики России.

Напомним, 3 августа США ввели санкции против Российской академии наук. Кроме Российской академии наук и ее структур, ограничительные механизмы теперь распространяются против двух контейнерных кораблей РФ — Paramushir и Sasco Angara. Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц, также известный как список SDN (на английском — Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) применяется США против террористов, должностных лиц и бенефициаров определенных авторитарных режимов.