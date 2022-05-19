Російський олігарх Алішер Усманов розлучається з Іриною Вінер після 30 років шлюбу

Усманов перебуває під санкціями, а його майно заарештовують у всьому світі, його статки оцінювалися в 11 мільярдів доларів.

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68-річний російський мільярдер Алішер Усманов подав на розлучення з дружиною, 73-річною Іриною Вінер після 30 років у шлюбі. Про це повідомляє Fontanka.

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Як пишуть російські ЗМІ, Усманов подав на розлучення ще на початку травня, 4 числа, а днями відбулася бесіда між представниками сторін у межах суду, після чого їм дали два тижні на ухвалення остаточного рішення.

Як розповіла прессекретарка Кунцевського суду Оксана Бабалян, наступного разу пара зустрінеться 7 червня, тоді ж може бути ухвалено офіційне рішення про розірвання шлюбу. Про причини розлучення не повідомляється. Чи висувають подружжя будь-які матеріальні претензії одне до одного, не уточнюється.

Алішер Усманов та Ірина Вінер уперше побачились у Ташкенті в Палаці спорту. Усманов там займався фехтуванням, а Вінер — художньою гімнастикою.

[ + – ] Алішер Усманов та Ірина Вінер у юності Фото: РИА Новости

"Тоді я з нею не був ще знайомий, але в її образ я відразу ж закохався. Він запав мені в душу на все життя. На два життя, можна сказати", — розповідав Усманов.

Познайомилися вони через кілька років, у Москві. Причому пропозицію Усманов зробив, сидячи у в'язниці. 1980 року його засудили до восьми років позбавлення волі за шахрайство та співучасть в отриманні хабара. Відповідно до узбецької традиції він послав обраниці хустку, вона її прийняла та стала чекати нареченого. Через шість років він вийшов за УДЗ. Одружилася пара лише 1992 року.

У шлюбі вони прожили 30 років. Спільних дітей у пари немає, Усманов не має своїх дітей, про що він часто заявляв. Є лише син Вінер від першого шлюбу. Антон Вінер — власник мережі елітних соляріїв "Сан і Сіті" та засновник мережі "Хівінська Чайхана "Урюк-Кафе".

73-річна Ірина Вінер працює головною тренеркою з художньої гімнастики в Центрі олімпійської підготовки. З 2001 року вона відповідає за збірну Росії з художньої гімнастики. Серед її вихованок — олімпійські чемпіонки Аліна Кабаєва, Маргарита Мамун і Євгенія Канаєва.

[ + – ] Алішер Усманов та Ірина Вінер Фото: РИА Новости

Алішер Усманов володіє частками в "Металоінвесті", "Мегафоні" й "AliExpress Russia". Його статки оцінювалися в 11,5 мільярда доларів.

Однак після вторгнення ЗС РФ в Україну Алішер Усманов потрапив до списків санкцій США, Великобританії та Євросоюзу.

Хоч Усманов і заявив, що вважає це рішення несправедливим, а підстави для санкцій — "сфабрикованими та голослівними звинуваченнями, які зачіпають мою честь, гідність і бізнес-репутацію", його майно заарештовують у всьому світі. 16 березня 2022 року Фінансова гвардія Італії заморозила шість компаній, що належать до активів Усманова, на суму 66 мільйонів євро. А в Гамбурзі було заарештовано його 156-метрову супер'яхту Dilbar, вартість якої понад 600 мільйонів доларів. А нещодавно російські журналісти побували на Сардинії, де було заарештовано віллу олігарха. Зараз вона стоїть порожньою — там збиралися робити ремонт і вивезли все цінне, залишивши лише стіни. Заарештовано й віллу сестри Усманова, яка розташована на цьому ж курортному острові.