Российский олигарх Алишер Усманов разводится с Ириной Винер после 30 лет брака

Усманов находится под санкциями, а его имущество арестовывают по всему миру, но его состояние оценивалось в 11 миллиардов долларов

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68-летний российский миллиардер Алишер Усманов подал на развод с супругой, 73-летней Ириной Винер после 30 лет в браке. Об этом сообщает Fontanka.

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Как пишут российские СМИ, Усманов подал на развод еще в начале мая, 4 числа, а на днях состоялась беседа между представителями сторон в рамках суда, после чего им дали две недели на принятие окончательного решения.

Как рассказала пресс-секретарь Кунцевского суда Оксана Бабалян, в следующий раз пара встретится 7 июня, тогда же может быть принято официальное решение о расторжении брака. О причинах развода не сообщается. Выдвигают ли супруги какие-либо материальные претензии друг к другу, не уточняется.

Алишер Усманов и Ирина Винер впервые увиделись в Ташкенте во Дворце спорта. Усманов там занимался фехтованием, а Винер — художественной гимнастикой.

[ + – ] Алишер Усманов и Ирина Винер в юности Фото: РИА Новости

"Тогда я с ней не был еще знаком, но в ее образ я сразу же влюбился. Он запал мне в душу на всю жизнь. На две жизни, можно сказать", — рассказывал Усманов.

Познакомились они несколько лет спустя, в Москве. Причем предложение Усманов сделал, сидя в тюрьме. В 1980 году его приговорили к восьми годам лишения свободы за мошенничество и соучастие в получении взятки. Согласно узбекской традиции он послал избраннице платок, она его приняла и стала ждать жениха. Через шесть лет он вышел по УДО. Поженилась пара только в 1992 году.

В браке они прожили 30 лет. Совместных детей у пары нет, у Усманова нет своих детей, о чем он часто заявлял. Есть только сын Винер от первого брака. Антон Винер — владелец сети элитных соляриев "Сан и Сити" и основатель сети "Хивинская Чайхана "Урюк-Кафе".

73-летняя Ирина Винер работает главным тренером по художественной гимнастике в Центре олимпийской подготовки. С 2001 года она отвечает за сборную России по художественной гимнастике. Среди ее воспитанниц — олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Маргарита Мамун и Евгения Канаева.

[ + – ] Алишер Усманов и Ирина Винер Фото: РИА Новости

Алишер Усманов владеет долями в "Металлоинвесте", "Мегафоне" и "AliExpress Russia". Его состояние оценивалось в 11,5 миллиарда долларов.

Однако после вторжения ВС РФ в Украину Алишер Усманов попал в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза.

Хоть Усманов и заявил, что считает это решение несправедливым, а основания для санкций — "сфабрикованными и голословными обвинениями, которые задевают мои честь, достоинство и бизнес-репутацию", его имущество арестовывается по всему миру. 16 марта 2022 года Финансовая гвардия Италии заморозила шесть компаний, относящихся к активам Усманова на сумму 66 миллионов евро. А в Гамбурге была арестована его 156-метровая суперяхта Dilbar, стоимость которой более 600 миллионов долларов. А недавно российские журналисты побывали на Сардинии, где была арестована вилла олигарха. Сейчас она стоит пустой – там собирались делать ремонт и вывезли все ценное, оставив только стены. Арестована и вилла сестры Усманова, которая расположена на этом же курортном острове.