"Пробивають прохід": Кримський міст атакують морські дрони, — роспабліки

Повторна атака на Кримський міст спостерігається вдень 3 червня. Рух автотранспорту зупинили, також закрито рейд у бухті Севастополя.

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Про це пишуть російські моніторингові Telegram-канали.

Тривогу дали через небезпеку по надводно-підводних цілях на всій території берега Криму і Севастополя. Є дані про атаку на Кримський міст морськими дронами.

"Пробивають прохід у загородженнях", — коротко зазначає Lpr 1.

За даними "РИА-Новости", рейд у бухті Севастополя тимчасово закрито, морський пасажирський транспорт призупинив рух. Рух автотранспорту Кримським мостом також тимчасово перекрито.

Призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв додав, що в районі Північного і Південного молів ВМФ Росії проводить тренування розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення із застосуванням різних видів зброї до 16.00.

Російські Z-пабліки зазначають, що мінування Кримського мосту вранці 3 червня не було. Безекіпажні катери атакували опору мосту, але всі конструкції нібито цілі й міст працює у звичайному режимі.

Особливу увагу росіяни звернули на вільний доступ українських фахівців до веб-камер на Кримському мосту. Можливо, вся система відеоспостереження стратегічного об'єкта "скомпрометована", і невідомо як довго це тривало.

Нагадаємо, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявляв про значущість Кримського мосту як військової цілі для Сил оборони України і радив дотримуватися в цьому питанні "інформаційної тиші".

Українська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан раніше одягла футболку із зображенням Кримського мосту і палаючими цистернами залізничного складу.