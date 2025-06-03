Подрыв моста в Крыму: в Defence Express предположили, что могла использовать СБУ

Служба безопасности Украины в третий раз провела уникальную операцию в оккупированном Крыму по разрушению Керченского моста. Для этого она могла использовать украинские разработки — морские дроны "Маричка" и Толока".

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Такое мнение высказали аналитики Defence Express.

По их словам, Украина вела разработки морских дронов "Толока" и "Маричка", а их использование для поражения опор Крымского моста выглядит вполне вероятным.

"Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна — 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии", — сообщали в заметке в пресс-службе СБУ сразу после атаки на мост.

Аналитики говорят, что подрыв был осуществлен на глубине около 10 метров, поэтому огня от него, как это было в попытках ранее, не было и не должно было бы быть. Также они говорят, что оценить состояние повреждений моста могут только водолазы, но это также означает, что восстановить опоры россиянам будет сложно.

"Не менее интересным вопросом является средство, которым и был поражен Крымский мост. Потому что закладка более 1 тонны взрывчатки, а это только само взрывчатое вещество, без корпуса, вряд ли могла быть осуществлена с помощью пловцов. И вообще учитывая операцию "Паутина" с использованием дистанционно управляемых FPV-дронов для поражения российских стратегических бомбардировщиков, одним из немногих вариантов является использование подводных дронов", — утверждают аналитики.

Они отметили, что о разработках "Маричка" и "Толока" хоть и было заявлено ранее, но особо об их применении публично не говорилось.

В августе 2023 года было показано испытание подводного дрона "Маричка", который длиной 6 метров, и 1 метр в диаметре. Он имеет дальность хода до 1000 км и способен нести более 1000 кг взрывчатки. Но заявлялась возможность уменьшения дальности за счет меньшей дальности хода.

Эксперты не исключают, что либо "Маричку", либо "Толоку" могла использовать СБУ для удара по Крымскому мосту.

Они отметили, что дальность маршрута для морского подводного дрона до Крымского моста около 650 км. При этом последние несколько километров объективно самые тяжелые, потому что надо обойти акустические сенсоры россиян и четко пройти по фарватеру, не задев боновые заграждения.

"Не исключено, что подводный дрон, если это был он, был установлен под днищем судна, которое направлялось в российский порт на Азовском море. Это тогда нивелирует вопрос запаса хода и автономности, а также решает вопрос обхождения акустического контроля. Но это отвязывает от пока известных украинских подводных дронов, потому что его задачей было бы преодолеть значительно меньшее расстояние", — пишут аналитики.

Напомним, что 3 июня после первого удара на Крымский мост была предпринята повторная атака. Российские паблики заявили о попытке пробить заграждение.