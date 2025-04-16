Хімічна зброя Росії: що таке CS, капсули з яким знаходять у "Шахедах"

У російських дронах, якими атакують українські міста, почали знаходити капсули із отруйною речовиною CS, яку синтезували майже сто років тому і з того часу використовували у аерозольних гранатах.

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Фокус розібрався, чим небезпечна речовина CS, яку використовують росіяни.

Що таке CS

CS, або 2-Хлоробензальмалононітрил — це бойова отруйна речовина подразнювальної дії, або ірітант. CS вперше був синтезований американськими науковцями Беном Корсоном та Роджером Статоном (від ініціалів й утворена її назва — Corson та Stoughton) в 1928 році, але ніяк не використовувався до 1956 року, поки вже британські вчені не навчились перетворювати CS на аерозоль.

Навчання із затосуваням газу CS

За нормальних умов CS — це біла або світло-жовта речовина, помірно розчинна у воді, добре розчинна в ацетоні та бензолі. Основний спосіб переведення у аерозольний стан — термічна сублімація.

В Радянському Союзі речовина отримала позначення "продукт 65" (Р-65), всередині 1970-х років виробництво було налагоджено в цеху № 73 виробничого об'єднання "Хімпром" у Новочебоксарську, Чувашія. Також у РФ його називають "газ Сирень".

Бойове використання CS

Вперше офіційно CS було застосовано в 1961 році Британським контингентом на Кіпрі. З того часу CS використовується для розгону мітингів та під час масових протестів. Речовину використовували у Іраці за часів правління Саддама Хусейна, американськими військовими під час війни у В'єтнамі, та під час розгону демонстрацій у Тбілісі, Грузія, в 1989 році.

Американскі військові під дією CS під час операції Першинг у В'єтнамі в 1967 році Фото: U.S. Army

Застосування хімічних засобів боротьби із заворушеннями (зокрема речовин сльозогінної дії, до яких належить CS) "як засіб ведення війни" заборонено Конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом 1925 року.

Попри заборону застосування отруйних речовин подразнювальної дії російські бойовики та російські військові неодноразово застосовували гранати К-51 із отруйною речовиною CS. Зокрема, під час боїв за термінали Донецького аеропорту в 2015 році. Також Сили оборони України неодноразово повідомляли про застосування цих хімічних гранат під час повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року. Тепер вже росіяни скидали ці гранати на позиції українських військ з квадрокоптерів.

Чим небезпечний CS та як діє

CS використовують у хімічних авіаційних бомбах, артилерійських снарядах та димових гранатах. CS у малих концентраціях має подразнювальну дію на очі та верхні дихальні шляхи, а у великих концентраціях викликає опіки відкритих ділянок шкіри, у деяких випадках — параліч дихання, серця та смерть.

Навчання із використанням CS у американській армії Фото: U.S. Army

Ознаки ураження: сильне печіння і біль в очах та грудях, сильна сльозотеча, мимовільне змикання повік, чхання, нежить (іноді з кров'ю), печіння в роті, носоглотці, верхніх дихальних шляхах, кашель і біль у грудях. При виході із зараженої зони або після надягання протигазу симптоми продовжують наростати протягом 15–20 хвилин, а потім поступово протягом 1–3 годин затихають. Захист від CS — протигаз, іноді потрібні засоби захисту шкіри.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про застосування росіянами отруйної речовини хлорпікрин в 2022 році під час боїв біля Херсону. Бійці ЗСУ розповідали, що ЗС РФ за допомогою безпілотників скинули газові гранати К-51, у яких була токсична речовина.