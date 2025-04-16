Химическое оружие России: что такое CS, капсулы с которым находят в "Шахедах"

В российских дронах, которыми атакуют украинские города, начали находить капсулы с ядовитым веществом CS, которое синтезировали почти сто лет назад и с тех пор использовали в аэрозольных гранатах.

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Фокус разобрался, чем опасно вещество CS, которое используют россияне.

Что такое CS

CS, или 2-Хлоробензальмалононитрил — это боевое отравляющее вещество раздражающего действия, или иритант. CS впервые был синтезирован американскими учеными Беном Корсоном и Роджером Статоном (от инициалов и образовано его название — Corson и Stoughton) в 1928 году, но никак не использовался до 1956 года, пока уже британские ученые не научились превращать CS в аэрозоль.

Обучение с затоплением газа CS

При нормальных условиях CS — это белое или светло-желтое вещество, умеренно растворимое в воде, хорошо растворимое в ацетоне и бензоле. Основной способ перевода в аэрозольное состояние — термическая сублимация.

В Советском Союзе вещество получило обозначение "продукт 65" (Р-65), в середине 1970-х годов производство было налажено в цехе № 73 производственного объединения "Химпром" в Новочебоксарске, Чувашия. Также в РФ его называют "газ Сирень".

Боевое использование CS

Впервые официально CS было применено в 1961 году Британским контингентом на Кипре. С тех пор CS используется для разгона митингов и во время массовых протестов. Вещество использовали в Ираке во времена правления Саддама Хусейна, американскими военными во время войны во Вьетнаме, и во время разгона демонстраций в Тбилиси, Грузия, в 1989 году.

Американские военные под действием CS во время операции Першинг во Вьетнаме в 1967 году Фото: U.S. Army

Применение химических средств борьбы с беспорядками (в частности, веществ слезоточивого действия к которым относится CS) "как средство ведения войны" запрещено Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом 1925 года.

Несмотря на запрет применения отравляющих веществ раздражающего действия российские боевики и российские военные неоднократно применяли гранаты К-51 с отравляющим веществом CS. В частности, во время боев за терминалы Донецкого аэропорта в 2015 году. Также Силы обороны Украины неоднократно сообщали о применении этих химических гранат во время полномасштабного вторжения с февраля 2022 года. Теперь уже россияне сбрасывали эти гранаты на позиции украинских войск с квадрокоптеров.

Чем опасен CS и как действует

CS используют в химических авиационных бомбах, артиллерийских снарядах и дымовых гранатах. CS в малых концентрациях оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях вызывает ожоги открытых участков кожи, в некоторых случаях — паралич дыхания, сердца и смерть.

Обучение с использованием CS в американской армии Фото: U.S. Army

Признаки поражения: сильное жжение и боль в глазах и груди, сильное слезотечение, непроизвольное смыкание век, чихание, насморк (иногда с кровью), жжение во рту, носоглотке, верхних дыхательных путях, кашель и боль в груди. При выходе из зараженной зоны или после надевания противогаза симптомы продолжают нарастать в течение 15-20 минут, а затем постепенно в течение 1-3 часов затихают. Защита от CS — противогаз, иногда требуются средства защиты кожи.

Напомним, ранее Фокус писал о применении россиянами отравляющего вещества хлорпикрин в 2022 году во время боев возле Херсона. Бойцы ВСУ рассказывали, что ВС РФ с помощью беспилотников сбросили газовые гранаты К-51, в которых было токсичное вещество.