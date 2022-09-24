Химическая атака России: что такое хлорпикрин, который применили против ВСУ под Херсоном

Хлорпикрин массово использовали во время Первой мировой войны и в Афганистане, но потом запретили. Ему нашлось другое применение.

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Российская армия сбросила на Вооруженные силы Украины химические гранаты, предположительно, с хлорпикрином. Фокус выяснил, что это за вещество и чем оно опасно для человека.

Свойства хлорпикрина

Как пишет сайт турецкой компании Ataman Chemicals, хлорпикрин, также известный как нитрохлороформ, является бесцветной или бледно-желтой маслянистой жидкостью с резким запахом. Вещество в 1848 году открыл шотландский химик Джон Стенхаус, устроив реакцию гипохлорита натрия с пикриновой кислотой. В настоящее время его получают благодаря реакции нитрометана с гипохлоритом натрия или хлороформа с азотной кислотой.

Температура кипения чистого хлорпикрина составляет 112 градусов по Цельсию, плохо растворяется в воде, но хорошо — в иприте, дифосгене и многих других отравляющих веществах. Не горит, имеет более высокую плотность по сравнению с воздухом и очень токсичный. Молекулярная масса — 164,38 г/моль. Формула: ССl3NO2.

Боевое применение хлорпикрина

При контакте хлорпикрин вызывает сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей. Эффективно работает в качестве слезоточивого газа, быстро лишает человека боеспособности, но в большой концентрации (2 мг/л при экспозиции 10 мин) может привести к смерти. Кроме того, химикат отравляет воду и пищу солдат.

Из-за ядовитых свойств вещество в больших количествах использовали во время Первой мировой войны и накапливали во время Второй мировой войны, войска СССР применяли его в Афганистане. Сейчас его запрещено использовать в военных целях согласно Конвенции о запрете химического оружия наравне с фосгеном, хлорцианом и синильной кислотой.

Применять хлорпикрин в боевых действиях перестали также из-за невысокой токсичности по сравнению с другими отравляющими веществами и сильного раздражающего действия, которое позволяет быстро обнаружить применение химического оружия и нейтрализовать эффект. Впрочем, долгое время вещество использовали для обучения военных и проверки средств химзащиты.

Хлорпикрин в промышленности

Он зарекомендовал себя как эффективный инсектицид и нематоцид, поэтому используется для окуривания зерна и почвы с целью уничтожения насекомых, грибов, грызунов и других вредителей. Пар хлорпикрина в концентрации 0,8 мг/л убивает амбарного долгоносика, в концентрации 4 мг/л — 95% гибель малого мучного хрущака, а концентрация 5 мг/л абсолютно смертельна для постельного клопа.

В качестве фумигата почвы хлорпикрин разрешено использовать в сельском хозяйстве в США, но запрещено в ЕС. Хлорпикрин также защищает древесину от гниения изнутри. Высокая летучесть даже при низких температурах позволяет применять вещество в любое время года, даже зимой.

Ранее появилась информация, что ВС РФ применили хлорпикрин против украинских военных. Как предполагают ВСУ, россияне с помощью беспилотников сбросили газовые гранаты К-51, в которых хранилось токсичное вещество. К счастью, боевые медики спасли пораженных защитников Украины.