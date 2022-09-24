Россияне атаковали позиции ВСУ химическим оружием, — ОК "Юг" (видео)

ВС РФ сбросили гранаты с ядовитым веществом при помощи беспилотников, однако медикам удалось спасти жизнь украинским солдатам.

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Российские войска атаковали Вооруженные силы Украины химическим оружием в южной части страны. Об этом 24 сентября в утренней сводке сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, видео опубликовано на официальной странице в Facebook.

По информации командования, россияне сбросили с беспилотного летательного аппарата контейнеры с опасным веществом на позиции украинских военных, предполагается, что это была хлорпикриновая граната К-51. Благодаря боевым медикам, которые оперативно отреагировали на происшествие и оказали солдатам необходимую помощь, ВСУ удалось избежать жертв — жизни украинцев сейчас ничего не угрожает.

Хлорпикрин — это жидкость с резким запахом, которая в высоких концентрациях очень ядовита и относится ко II классу опасности. Изначально вещество применяли в промышленных процессах, но затем начал использовать в военных целях. Хлорпикрин сильно раздражает кожу и слизистые оболочки, вызывает отек легких, бронхит, обильное слезотечение, мышечные конвульсии, поражение кожного покрова, рвоту, боль в желудке, потерю сознания. Симптомы возникают внезапно и лишают солдат боеспособности, а при концентрации 2 мг/л человек умирает за считанные минуты.

Вещество используется в советской газовой гранате К-51, разработанной в конце 1970-х годов для разгона демонстрантов и поражения противников во время боевых действий. Она имеет герметичный пластиковый корпус с металлическим дном. Детонация происходит за счет зажигательного запала, после начала горения специальное вещество внутри гранаты расширяется, выбивает дно, и в результате распыляется облако ядовитого вещества. Площадь действия составляет до 400 квадратных метров.

[ + – ] Газовые гранаты К-51

Как сообщил Владислав Назаров, ВС РФ терпят поражение на суше, поэтому начали активнее наносить удары с воздуха, в том числе по мирным жителям Украины. За последние сутки они запустили ракету Х-31 с тактического самолета Су-30 по Куцурубской территориальной общине, расположенной в Николаевской области, обошлось без жертв.

Кроме того, российская армия дважды атаковали Одессу дронами-камикадзе с Черного моря, поразив административное здание рядом с портом. Еще один беспилотник модели Shahed-136 украинское ПВО сбила над морем, однако взрывная волна задела несколько домов на берегу, в результате погиб мирный житель. Позднее были сбиты еще пять российских дронов.

Ранее появилась информация, что немецкие компании могли годами поставлять в Россию ядовитые вещества. Компоненты отправляли компании "Химмед", которая работает на ВС РФ и ФСБ.

В апреле эксперты рассказали, как защититься при химической атаке. Угроза применения ВС РФ такого оружия существует давно, об этом предупреждал даже президент Украины Владимир Зеленский.