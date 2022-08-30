Компании из ФРГ годами могли поставлять в РФ ядовитые вещества для создания "Новичка", — СМИ

Компоненты химического оружия поставлялись фирме "Химмед", которая официально сотрудничала с ВС РФ и ФСБ.

Немецкие химические компании подозревают в незаконных поставках России ядовитых субстанций и товаров спецназначения для лабораторий, которые Кремль мог использовать для создания боевого отравляющего вещества "Новичок". Об этом говорится в материале издания Tagesschau.

Поставки ядовитых субстанций для создания "Новичка"

По данным журналистов, правоохрательные органы провели обыски в химических компаниях Chemie GmbH и R. R. Rhein Reserve, которых следователи подозревают в незаконных поставках ядовитых субстанций на территорию РФ.

В течение последних трех лет менеджеры фирм вывозили в Россию товары спецназначения, не имея необходимых разрешений. Подозреваемыми в уголовном деле являются не только представители компаний, но и около 50 таможенников, нарушивших, по мнению силовиков, законодательство о торговле.

"Вывезенные вещества могут быть использованы в качестве сырья для производства боевых химических и биологических веществ, таких как горчичный газ. Они были экспортированы в небольших количествах компании "Химмед" — российскому оптовому поставщику химикатов и лабораторной техники, который расположен в Москве. Компания в прошлом поставляла специальные лаборатории для российских военных и сотрудников ФСБ", — отметили в журналисты в своем материале и добавили, что немецкие фирмы могли также отправлять в РФ субстанции, необходимые для производства "Новичка", которым пытались отравить семью бывшего разведчика СССР Сергея Скрипаля и российского оппозиционера Алексея Навального.

По данным Tagesschau, компания Riol Chemie GmbH попала в поле зрения правоохранителей в 2021 году. Поставщик подвергался критике из-за нарушения законодательства в сфере торговли. После того, как компания Riol Chemie GmbH попала в санкционный список США, ее топ-функционеры оснавали другую фирму RR Rhein Reserve GmbH.

В данный момент силовики расследуют возможный факт отправки лабораторного оборудования из Германии в Литву, однако сам груз предназначался для Москвы. Телефонные разговоры, перехваченные правоохранителями, также свидетельствуют о том, что руководство компаний пытались замаскировать экспорт ядовитых субстанций в Россию.

"Экс-управляющий директор Riol Chemie GmbH ранее был совладельцем дочерней компании "Химмед", которой якобы поставлялись рассматриваемые вещества. Согласно данным, действующий управляющий директор Riol Chemie GmbH ранее также был директором той же дочерней компании "Химмед". Помимо коммерческих помещений, обыскам проводились в нескольких частных квартирах, налоговой инспекций и штаб-квартире бременской логистической компании. Следователи Гамбургской таможни считают, что Riol Chemie GmbH доставила в Россию относительно небольшое количество химикатов. В некоторых случаях говорят, что это было всего несколько граммов или даже миллиграммов субстанций", — продолжили журналисты в своем материале.

Боевое вещество "Новичок" — что это такое

"Новичок" — вещество нервно-паралитического действия, которое разрабатывалось в СССР и России в качестве боевого отравляющего вещества. В ноябре 2019 года четыре из веществ, известных как "Новички", были включены в Список 1 Организации по запрещению химического оружия.

"Новичок" приобрел популярность после попыток спецслужб РФ отравить бывшего советского разведчика Юрия Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, а также российского оппозиционера Алексея Навального.

Стоит отметить, что еще осенью 2022 года власти России сообщали об уничтожении всех запасов боевого вещества "Новичок". Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что факт ликвидации химического оружия был зафиксирован международными экспертами.

Также сообщалось, что НАТО после отравления Скрипалей и Навального требовало от России полностью рассекретить программу "Новичок".