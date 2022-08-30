Компанії з ФРН роками могли постачати до РФ отруйні речовини для створення "Новичка", — ЗМІ

Компоненти хімічної зброї постачалися фірмі "Хіммед", яка офіційно співпрацювала з ЗС РФ та ФСБ.

Німецькі хімічні компанії підозрюють у незаконному постачанні Росії отруйних субстанцій і товарів спецпризначення для лабораторій, які Кремль міг використати для створення бойової отруйної речовини "Новичок". Про це йдеться у матеріалі видання Tagesschau.

Постачання отруйних субстанцій для створення "Новичка"

За даними журналістів, правоохоронні органи провели обшуки в хімічних компаніях Chemie GmbH та RR Rhein Reserve, яких слідчі підозрюють у незаконному постачанні отруйних субстанцій на територію РФ.

Протягом останніх трьох років менеджери фірм вивозили до Росії товари спецпризначення, які мають необхідних дозволів. Підозрюваними у кримінальній справі є не лише представники компаній, а й близько 50 митників, які, на думку силовиків, порушили законодавство про торгівлю.

"Вивезені речовини можуть бути використані як сировина для виробництва бойових хімічних та біологічних речовин, таких як гірчичний газ. Вони були експортовані в невеликих кількостях компанії "Хіммед" — російському оптовому постачальнику хімікатів та лабораторної техніки, який розташований у Москві. Компанія в минулому постачала спеціальні лабораторії для російських військових та співробітників ФСБ", — зазначили у журналісти у своєму матеріалі і додали, що німецькі фірми могли також відправляти до РФ субстанції, необхідні для виробництва "Новичка", яким намагалися отруїти родину колишнього розвідника СРСР Сергія Скрипаля та російського опозиціонера Олексія Навального.

За даними Tagesschau, компанія Riol Chemie GmbH потрапила у поле зору правоохоронців у 2021 році. Постачальник піддавався критиці через порушення законодавства у сфері торгівлі. Після того, як компанія Riol Chemie GmbH потрапила до списку санкцій США, її топфункціонери заснували іншу фірму RR Rhein Reserve GmbH.

Наразі силовики розслідують можливий факт відправки лабораторного обладнання з Німеччини до Литви, проте сам вантаж призначався для Москви. Телефонні розмови, перехоплені правоохоронцями, також свідчать, що керівництво компаній намагалися замаскувати експорт отруйних субстанцій до Росії.

"Колишній керуючий директор Riol Chemie GmbH раніше був співвласником дочірньої компанії "Хіммед", якій нібито поставлялися дані речовини. Згідно з даними, чинний керуючий директор Riol Chemie GmbH раніше також був директором тієї ж дочірньої компанії "Хіммед". Крім комерційних приміщень, обшукам проводилися у кількох приватних квартирах, податковій інспекції та штаб-квартирі бременської логістичної компанії. Слідчі Гамбурзької митниці вважають, що Riol Chemie GmbH доставила до Росії відносно невелику кількість хімікатів. У деяких випадках кажуть, що це було лише кілька грамів або навіть міліграм субстанцій", — продовжили журналісти у своєму матеріалі.

Бойова речовина "Новачок" — що це таке

"Новачок" — речовина нервово-паралітичної дії, яка розроблялася в СРСР і Росії як бойова отруйна речовина. У листопаді 2019 року чотири з речовин, відомих як "Новачки", були включені до Список 1 Організації із заборони хімічної зброї.

"Новачок" набув популярності після спроб спецслужб РФ отруїти колишнього радянського розвідника Юрія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері, а також російського опозиціонера Олексія Навального.

Варто зазначити, що ще восени 2022 року влада Росії повідомляла про знищення всіх запасів бойової речовини "Новачок". Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявляв, що факт ліквідації хімічної зброї зафіксовано міжнародними експертами.

Також повідомлялося, що НАТО після отруєння Скрипалів та Навального вимагало від Росії повністю розсекретити програму "Новачок".