В России говорят, что все запасы яда "Новичок" давно уничтожены

Глава российской разведки также утверждает, что в день вылета из страны в организме Алексея Навального не было отравляющих веществ.

Все запасы яда "Новичок" на территории России уничтожены.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

"Они (боевые отравляющие вещества, – ред.) были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО, это было зафиксировано в установленном порядке", – сказал он.

По словам Нарышкина, говорить о том, что в России существует производство или старые запасы боевых отравляющих веществ, – дезинформация.

Глава российской разведки также утверждает, что на момент вылета из страны в организме оппозиционера Алексея Навального не было отравляющих веществ.

"Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории РФ, в его организме каких-либо токсичных, отравляющих веществ не содержалось", – сказал он.

Кстати, по данным Reuters, парамедики "скорой", которые оказывали первую помощь Алексею Навальному, не обнаружили у него никаких признаков нарушения обмена веществ. Однако это противоречит диагнозу, поставленному врачами Больницы скорой помощи № 1 в Омске, где он находился на лечении до отправки в Германию. Там пришли к выводу, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ, и его уровень сахара в крови был в четыре раза выше нормы.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок".

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

Немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Его окончательно отключили от искусственной вентиляции легких, и он даже может самостоятельно вставать с койки.

Несколько членов Конгресса США призвали ужесточить санкции против России в связи с отравлением Навального. Госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что отравление оппозиционера Алексея Навального было заказано именно высокопоставленными чиновниками в Москве.